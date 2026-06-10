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Mischfinanzierung soll kommen AHV-Deal steht – der wahre Showdown beginnt erst jetzt

SDA

10.6.2026 - 08:31

Im Showdown um die 13. AHV-Rente schaut wohl auch Elisabeth Baume-Schneider genau hin.
Im Showdown um die 13. AHV-Rente schaut wohl auch Elisabeth Baume-Schneider genau hin.
Keystone / Bildmontage blue News

Nach monatelangem Streit haben sich National- und Ständerat über eine Einigungskonferenz auf einen Kompromiss zur Finanzierung der 13. AHV-Rente verständigt. Doch entschieden ist noch nichts: Nun müssen beide Kammern dem Deal zustimmen.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

10.06.2026, 08:31

10.06.2026, 08:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Einigungskonferenz beantragt eine Mischfinanzierung der 13. AHV-Rente mit höheren Lohnbeiträgen und einer höheren Mehrwertsteuer.
  • Der Kompromiss lehnt sich klar an das Modell des Ständerats an, fällt aber etwas moderater aus.
  • Nun müssen zuerst der Ständerat und danach der Nationalrat zustimmen. Lehnt eine Kammer ab, scheitert die Vorlage.
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Monatelang haben sich National- und Ständerat über die Finanzierung der 13. AHV-Rente gestritten. Nun hat die Einigungskonferenz eingegriffen – und einen Kompromiss vorgelegt.

Das 26-köpfige Spezialgremium beantragt eine Mischfinanzierung aus höheren Lohnbeiträgen und einer Erhöhung der Mehrwertsteuer. Damit folgt die Konferenz grundsätzlich dem Modell des Ständerats.

Mehrwertsteuer und Lohnabzüge steigen

Konkret sollen die Lohnbeiträge um 0,2 Prozentpunkte erhöht werden. Der Ständerat hatte ursprünglich eine Erhöhung um 0,3 Prozentpunkte verlangt.

Zusätzlich soll die Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte steigen. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz bleibt unverändert.

Der Antrag wurde laut den Parlamentsdiensten in beiden Teilen der Vorlage mit 15 zu 11 Stimmen angenommen.

Dass sich die Einigungskonferenz eher in Richtung Ständerat bewegen würde, hatte sich bereits abgezeichnet. So verfügte das Lager aus Mitte, SP und Grünen in der Konferenz über eine knappe Mehrheit. Weil die GLP im Gremium nicht vertreten war, verschoben sich die Kräfteverhältnisse gegenüber dem Nationalrat leicht.

Jetzt folgt das parlamentarische Finale

Mit dem Entscheid der Einigungskonferenz ist der politische Streit allerdings noch nicht beendet. Der Ständerat wird bereits am Donnerstag über den Kompromiss befinden. Der Nationalrat dürfte am 17. Juni folgen.

Besonders brisant: Der Vorschlag kann nicht mehr verändert werden. Beide Kammern können nur noch Ja oder Nein sagen. Lehnt einer der beiden Räte den Kompromiss ab, scheitert die Finanzierungsvorlage vollständig.

Stimmen beide Kammern zu, dürfte das letzte Wort letztlich beim Volk liegen. Denn gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer wäre ein obligatorisches Referendum notwendig. Die Finanzierung der 13. AHV-Rente würde damit voraussichtlich erneut zum nationalen Politikum werden.

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