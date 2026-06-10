schleifuss-indianer Guten Morgen. So nun kommt genau das was ich befÃ¼rchtet hatte. Wir Rentner zahlen zu einem Teil unseren 13 Rente selber. Jedesmal wenn wir etwas grÃ¶beres einkufen, sei es ein Auto, neue Wohnungseinrichtung oder anderes bezahlen wir unseren 13 Anteil der Rente. Das ist nicht Fair!

Schossuzu58 schleifuss-indianer HÃ¤h? Meinst du wegen der Mehrwertsteuer? Warum zum Teufel sollten Rentner, zu denen ich in einigen Jahren ebenfalls gehÃ¶ren werde, sofern ich nicht vorher drauf gehe, nicht auch bei der Finanzierung damit mithelfen? Was soll daran nicht fair sein? Fair wÃ¤re es nicht, wenn nur die arbeitende BevÃ¶lkerung dafÃ¼r blechen mÃ¼sste.

schleifuss-indianer Schossuzu58 Gut wenn du Unternhemer bist, dann zahle Dir doch das selbst aus. Aber Rechnen scheint in der Schweiz nicht so beliebt zu sein. Appropos: FÃ¼r die Rente habe ich seit 1970 einbezahlt, also ist es gerecht wenn ich davon auch provitieren kann. Wer rechnen kann ist im Vorteil

schrind Selbsfinanzierung durch die Rentner war ja klar. Das 26-kÃ¶pfige Spezialgremium kostet ja auch noch Geld. Man sollte die LÃ¶hne der BR kÃ¼rzen somitt kommt auch noch Geld in die AHV-Kasse.

Schossuzu58 schrind Haben Sie etwa erwartet, dass die Sache nur durch LohnabzÃ¼ge finanziert werden wÃ¼rde? Das wÃ¤re ganz und gar inakzeptabel, dass nur die arbeitende BevÃ¶lkerung die Rentner finanziert. Nein, nein und nochmals nein, es sollten vielmehr gar keine LohnabzÃ¼ge dafÃ¼r verwendet werden!

CH-Normalo Der 13. AHVâ€‘Monat ist ein wichtiges Zeichen der Anerkennung. Dennoch belastet die Finanzierung Ã¼ber die Mehrwertsteuer auch Rentnerinnen und Rentner, die ihr Einkommen nicht an steigende Kosten anpassen kÃ¶nnen. Besonders bei grÃ¶sseren Anschaffungen spÃ¼rt man diese Mehrbelastung deutlich. Es wÃ¤re sinnvoll, kÃ¼nftig Finanzierungsmodelle zu prÃ¼fen, die Menschen mit fixem Budget weniger treffen - das wÃ¤re fair

Schossuzu58 CH-Normalo Fair ist es aber auch nicht, dass die arbeitende BevÃ¶lkerung immer mehr Abgaben zahlen muss um immer mehr Rentnern ihr Wohlstandsrentnerleben zu finanzieren.

PWaldner FÃ¼r die Finanzierung war eigentlich nur die Beteiligung der arbeitenden BevÃ¶lkerung mittels eines Anteils an ihrem Einkommen vorgesehen. UnwÃ¤gbarkeiten konnten und sollten Ã¼ber jene Steuereinnahmen, die sich progressiv ebenfalls an der HÃ¶he es Einkommens messen, ausgeglichen werden. Nun wollen also unsere gewÃ¤hlten Politiker dieses faire, soziale System unterwandern, indem sie Ã¼ber die Mehrwertsteuer den Lebensbedarf des ganzen Volkes verteuern. Mir scheint, dass unsere Politiker nicht mehr durchblicken.

Schossuzu58 PWaldner Mir scheint eher, dass Sie nicht durchblicken. 1. Ein Grossteil der Rentner hÃ¤tte diese 13. AHF-Rente Ã¼berhaupt gar nicht nÃ¶tig. 2. Es ist alles andere als fair, dass nur die arbeitende BevÃ¶lkerung dieses Wohlstands-Rentnerleben finanziert sondern auch die Rentner. Eigentlich sollten gar keine LohnbeitrÃ¤ge der arbeitenden BevÃ¶lkerung dafÃ¼r verwendet werden aber auch keine MehrwertsteuererhÃ¶hung. Sondern vielmehr sollten Einsparungen dafÃ¼r bei anderen Staatsausgaben vorgenommen werden.

schleifuss-indianer Bevor ich einen Deal abschliesse und an die Ã–ffentlichkeit gehe, Berechne ich diesen Deal ob ich mir das auch morgen noch leisten kann. Nun da es ja in der Schweiz so ist, dass der grosse Teil auf Pump Lebt kann es ja nicht anders kommen. Ich hatte vor Ã¼ber 20 Jahren ein Leasing, dann nie mehr. Rechnen wir mal durch was 1 Monat AHV Leistung heisst fÃ¼r den Staat oder die Sozialversicherung. Wir haben ca. 2,3 Mio Rentner in der Schweiz. Die durchschnittliche Auszahlung pro Monat betrÃ¤gt ca. Fr. 1900/ Rentner, das wÃ¤ren dann Fr. 52,44 Mia / Jahr. Also lebt schon hier die Sozialversicherung von der Hand in den Mund. Dazu kommen noch die sehr grossen IV BetrÃ¤ge welche die Soz.Vers. / Monat zahlt.

schleifuss-indianer Kaufen wir heute ein Auto fÃ¼r Fr.. 45'000 so bezahlen wir auch als Rentner Fr. 3645.- fÃ¼r die MwSt. kann ich mir den 13enten gleich selbst in die Tasche stecken. In der Regierung wird halt immer noch mit dem MilchbÃ¼echli wie in den 1960 er Jahren gerechnet, nur nicht bei den Steuereinnahmen da wird grosses GeschÃ¼tz aufgefahren und jeder Rappen wird 3 mal umgedreht um zu sehen ob noch was rausfÃ¤llt. So ist es bei uns. Reine Augenwischerei. Der ganz grosse Witz daran ist. Wenn wir die 13e Rente bekommen, zahlen wir im nÃ¤chsten Jahr mit den Steuern noch einmal drauf. So dreht sich das Rad und der Staat macht immer die Hohle Hand. Verkauft Ihr uns fÃ¼r BlÃ¶d? nur weil wir Rentner sind?

Schossuzu58 schleifuss-indianer Ja kaufen Sie denn jedes Jahr ein neues Auto fÃ¼r CHF 45'000.--? Dann wÃ¼rde ich meinen, haben Sie wohl gar keine 13. AHV-Rente nÃ¶tig. Der Staat sollte weder LohnbeitrÃ¤ge der arbeitenden BevÃ¶lkerung dafÃ¼r abzwacken noch die Mehrwertsteuer erhÃ¶hten. Meiner Ansicht nach ist dieses Debakel alleine und ausschliesslich durch Einsparungen anderswo im Staatshaushalt zu finanzieren.

thomas01 schleifuss-indianer Wer so gut rechnet wie Sie, schiesst sich immer selbst ins Knie. Eine MWSt.-ErhÃ¶hung um 0.4% macht auf 45'000 macht genau 180.00 und nicht 3645.-.

Zudem bezahlen 90% der BevÃ¶lkerung weniger in die AHV ein, als sie spÃ¤ter als Rente ausbezahlt bekommen.

alfredinho13 schleifuss-indianer Noch mehr Steuern?! DafÃ¼r gibt es doch eine tolle LÃ¶sung. Sie bekommen nur noch 11 AHV Renten statt 12 oder 13. Alles klar?

Alexandra69 War von Beginn her komisch. Warum 13. Monatslohn, warum 13. AHV, es gibt ja nur zwÃ¶lf Monate. Man hÃ¤tte ja ganz einfach Beides mit einer Prozentualen ErhÃ¶hung, wenn wirklich nÃ¶tig lÃ¶sen kÃ¶nnen. Aber man weiss ja lÃ¤ngst, wenn der Staat fÃ¼r Mehrkosten einen Ausgleich sucht, zieht er noch mehr BeitrÃ¤ge irgendwo ein die eigentlich nÃ¶tig wÃ¤ren!!!

Uns wird schon lange unsere Verantwortung abgenommen, der Staat macht das fÃ¼r uns, zu ihren Gunsten.

schleifuss-indianer Alexandra69 guten Morgen, es spielt keine rolle ob es 13er heisst oder "LohnerhÃ¶hung". Wir bezahlten immer mindestens 2 mal so viel zurÃ¼ck wie wir bekommen. Nun ich wÃ¼nsche allen die noch an den Samichlaus glauben eine schÃ¶ne Woche und bleibt gesund, so dass auch Ihr in den Genuss der AHV kommt. Man muss es immer am eigenen Leib erfahren und nicht vom HÃ¶rensagen erzÃ¤hlen.

schleifuss-indianer Alexandra69 Wir mÃ¼ssen unterscheiden. Bei der Arbeit ist der 13e Monatslohn eher eine Belohnung. An gewissen Orten wird dieser an die erbrachte Leistung zum Lohn ausbezahlt, man kÃ¶nnte sagen Bonus. Hat aber nichts zu tun mit dem Bonus welcher ein BÃ¤nker bekommt wenn er sehr hohe VerkÃ¤ufe abschliesst. Der 13 Monatslohn ist vieler Orts auch an das Engagement welches der Mitarbeiter in die Firma einbringt gebunden. Wir kÃ¶nnen Ihnen dieses Jahr leider nur 1/6 vom 13 Monatslohn ausbezahlen, da ihre SchwÃ¤chen noch stÃ¤rker und ihre StÃ¤rken noch schwÃ¤cher wurden. In etwa so sieht es aus.

Schossuzu58 Alexandra69 Ja was haben Sie denn erwartet? Deshalb habe ich auch die 13. AHV-Rente von Anfang an abgelehnt weil man doch wirklich nicht allzu schlau sein muss um zu wissen, dass man dieses Geld dafÃ¼r andernorts wieder herholen muss und der Staat sowieso nicht sparen kann. Bedeutet also: In irgendeiner Form irgendwo hÃ¶here Steuern. Mehrwertsteuer, Einkommenssteuer, Lohnsteuer (Was AHV-AbzÃ¼ge vom Lohn schlussendlich sind), Mehrwertsteuer, irgendwo findet der Staat immer eine neue oder hÃ¶here Steuern um was unnÃ¶tiges zu finanzieren, anstatt mal ein bisschen was einzusparen.

Schossuzu58 Alexandra69 Ich hoffe jetzt einfach darauf, dass der Nationalrat diesen "Kompromiss" ebenfalls ablehnt. Und dann muss man nochmals komplett neu Ã¼ber die BÃ¼cher. und dass dann weder neue Lohnsteuern noch mehr Mehrwertsteuer noch sonstige Steuern dafÃ¼r verwendet werden. Sondern anstatt dessen: Einsparen, einsparen, einsparen.