13-Jähriger baut Unfall mit gestohlenem Familienauto

Die Strolchenfahrt eines 13-Jährigen endete in Pratteln BL nur mit einem Schaden am Auto. Keystone

Ein 13-Jähriger hat in Pratteln BL bei einer nächtlichen Spritztour mit dem Auto seiner Familie einen Unfall verursacht.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 13-Jähriger verursachte in der Nacht auf Montag in Pratteln BL mit dem Auto seiner Familie einen Unfall.

Nachdem er eine Verkehrsinsel überfahren hatte, verlor er die Kontrolle und prallte gegen eine Mauer, das Fahrzeug wurde stark beschädigt.

Der Jugendliche und seine gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt, die Jugendanwaltschaft eröffnete ein Verfahren. Mehr anzeigen

Ein 13-jähriger Jugendlicher hat in der Nacht auf Montag bei einer Strolchenfahrt in Pratteln BL einen Unfall mit einem Auto verursacht. Das Familienauto wurde stark beschädigt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 03.00 Uhr auf dem Mühleweg. Der 13-jährige Autofahrer war mit dem zuvor zuhause entwendeten Fahrzeug auf der Oberemattstrasse in Richtung Pratteln Zentrum unterwegs. Unmittelbar vor dem Mühleweg überfuhr er eine Verkehrsinsel. Anschliessend verlor der Jugendliche in der darauffolgenden Rechtskurve die Kontrolle über das Auto.

Der Wagen geriet über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Mauer einer Liegenschaft. Durch den Aufprall wurde das Auto zurück auf die Oberemattstrasse geschleudert und kam stark beschädigt zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker und seine ebenfalls 13-jährige Beifahrerin blieben beim Unfall unverletzt.

Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug abtransportieren. Die Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft eröffnete ein Verfahren.