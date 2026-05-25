13-Jähriger baut Unfall mit gestohlenem Familienauto

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Pratteln BL 13-Jähriger baut Unfall mit gestohlenem Familienauto

SDA

25.5.2026 - 10:06

Die Strolchenfahrt eines 13-Jährigen endete in Pratteln BL nur mit einem Schaden am Auto.
Die Strolchenfahrt eines 13-Jährigen endete in Pratteln BL nur mit einem Schaden am Auto.
Keystone

Ein 13-Jähriger hat in Pratteln BL bei einer nächtlichen Spritztour mit dem Auto seiner Familie einen Unfall verursacht.

Keystone-SDA

25.05.2026, 10:06

25.05.2026, 10:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 13-Jähriger verursachte in der Nacht auf Montag in Pratteln BL mit dem Auto seiner Familie einen Unfall.
  • Nachdem er eine Verkehrsinsel überfahren hatte, verlor er die Kontrolle und prallte gegen eine Mauer, das Fahrzeug wurde stark beschädigt.
  • Der Jugendliche und seine gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt, die Jugendanwaltschaft eröffnete ein Verfahren.
Mehr anzeigen

Ein 13-jähriger Jugendlicher hat in der Nacht auf Montag bei einer Strolchenfahrt in Pratteln BL einen Unfall mit einem Auto verursacht. Das Familienauto wurde stark beschädigt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 03.00 Uhr auf dem Mühleweg. Der 13-jährige Autofahrer war mit dem zuvor zuhause entwendeten Fahrzeug auf der Oberemattstrasse in Richtung Pratteln Zentrum unterwegs. Unmittelbar vor dem Mühleweg überfuhr er eine Verkehrsinsel. Anschliessend verlor der Jugendliche in der darauffolgenden Rechtskurve die Kontrolle über das Auto.

Der Wagen geriet über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Mauer einer Liegenschaft. Durch den Aufprall wurde das Auto zurück auf die Oberemattstrasse geschleudert und kam stark beschädigt zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker und seine ebenfalls 13-jährige Beifahrerin blieben beim Unfall unverletzt.

Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug abtransportieren. Die Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft eröffnete ein Verfahren.

Meistgelesen

Was machte das grösste Flugzeug der Welt in Zürich?
EasyJet-Flieger landet ausserplanmässig in Rom – wegen geladener Powerbank
13-Jähriger baut Unfall mit gestohlenem Familienauto
Lokalmatador bringt Konkurrenten beim Zielsprint mit Kopfstoss zu Fall
Fischer am Hallwilersee bestohlen

Videos aus dem Ressort

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?

Als die Kanadierin Janis Ottis vor 35 Jahren in die Schweiz kam, wollte sie nur das Land kennenlernen und in der Hotellerie arbeiten – heute überzeugt sie mit ihren Glacekreationen Juroren und Eisfreunde gleichermassen. Was ist ihr Geheimnis?

08.08.2020

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm am Flughafen Hobart auf australischem Tasmanien: Ein echtes Possum mischt sich unter Plüsch-Kängurus und sorgt bei den Kunden für Staunen.

19.03.2026

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

06.02.2023

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Aktuell. Mann bei Raubüberfall auf Laden in Erlinsbach SO leicht verletzt

AktuellMann bei Raubüberfall auf Laden in Erlinsbach SO leicht verletzt

Aktuell. Hängebrücke stürzt ein: Zwei Österreicher sterben auf Flores

AktuellHängebrücke stürzt ein: Zwei Österreicher sterben auf Flores

«Dolce Vita» im Glas. So wurde Aperol Spritz zum Kultgetränk

«Dolce Vita» im GlasSo wurde Aperol Spritz zum Kultgetränk