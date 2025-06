USA wollen bis zu 1,3 Milliarden mehr für F-35 – Bundesrat will nicht bezahlen

Verteidigungsminister Martin Pfister hat am Mittwoch zum F-35-Kauf informiert. Archivbild: Keystone

Wie viel kosten die neuen F-35A-Kampfjets die Schweiz wirklich? Die USA sprechen beim Festpreis von einem Missverständnis. Am Mittwoch hat Verteidigungsminister Martin Pfister vor den Medien Stellung genommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA wollen für den Verkauf der F-35-Kampfjets mehr Geld.

Es drohen Mehrkosten zwischen 650 Millionen bis 1,3 Milliarden US-Dollar.

Verteidigungsminister Martin Pfister informierte am Mittwoch. Mehr anzeigen

650 Millionen bis 1,3 Milliarden US-Dollar: Diesen Mehrbetrag nennen die USA zusätzlich zum ausgehandelten Kaufpreis für die 36 F-35-Kampfjets, die die Schweiz für rund 6 Milliarden Franken beschaffen will. Rüstungschef Urs Loher gab die Zahl am Mittwoch in Bern vor den Medien bekannt.

Die grosse Spanne liege an der unsicheren Preisentwicklung, sagte Loher. Der Bundesrat dagegen geht von einem Fixpreis von rund 6 Milliarden Franken aus. Er setzt auf diplomatische Gespräche mit den USA. Die USA wiederum sprechen von einem Missverständnis.

Es müssten alle Optionen geprüft werden, sagte Loher. Die Schweiz wolle mit Nachdruck, dass ihre Rechte gewahrt blieben. Aus Sicht der Schweiz sei die Beschaffung der Kampfjets zwingend.

Bundesrat will nicht bezahlen

Was die Schweiz für die neuen F-35-Kampfjets bezahlen muss, ist entsprechend umstritten. Der Bundesrat geht indes nach wie vor von einem Fixpreis von rund sechs Milliarden Franken aus.

Für die Beschaffung des Kampfflugzeugs F-35A habe die Schweiz mit den USA vertraglich einen Festpreis vereinbart, schrieb der Bundesrat am Mittwoch. Gutachten verschiedener Anwaltskanzleien und auch die US-Botschaft in Bern hätten dies öffentlich bestätigt.

Hingegen habe das für F-35-Projekte in den USA zuständige Joint Program Office (JPO) im August 2024 angedeutet, dass es zu höheren Kosten kommen könnte, so der Bundesrat. Im Februar habe die US-amerikanische Behörde Defense Security Cooperation Agency (DSCA) schriftlich informiert, dass es sich aus ihrer Sicht beim Festpreis um ein Missverständnis handle.

USA nannten Betrag

Die damalige Verteidigungsministerin Viola Amherd habe den Bundesrat im März darüber informiert. Zahlen wurden damals aber nicht genannt. Mitte Juni hätten die USA gegenüber dem Verteidigungsdepartement (VBS) diese Sicht bestätigt und erstmals eine Zahl genannt. Der Bundesrat gab in seiner Mitteilung aber keinen Betrag bekannt.

Aus Sicht der DSCA muss die Schweiz Mehrkosten übernehmen. Sie begründet dies mit der hohen Inflation in den letzten Jahren in den USA und den stark gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen im Nachgang der Covid-Pandemie.

Der Bundesrat hält an der Gültigkeit des Festpreises fest, und er will die 36 F-35-Kampfjets nach wie vor kaufen. Bei einem Verzicht auf die Flugzeuge könnte die Schweiz ab 2032 ihren Luftraum nicht mehr sichern und auch die Sicherheit ihrer Bevölkerung nicht mehr garantieren, macht er dazu geltend.

Am Mittwoch informiert nun Verteidigungsminister über den Kaufvertrag zwischen der Schweiz und den USA betreffend F35-Kampfjets. Die Medienkonferenz kannst du oben ab 15.30 Uhr im Livestream verfolgen.