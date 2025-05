135 Mitarbeitende warten auf April-Lohn

Forster Swiss Home AG schuldet 135 Mitarbeitenden den April-Lohn. Screenshot Google Maps

Beim Küchenhersteller Forster Swiss Home herrscht Unruhe: Erstmals seit acht Jahren konnten Löhne nicht pünktlich bezahlt werden – Grund ist der Rückzug eines Finanzinvestors.

Beim renommierten Thurgauer Küchenhersteller Forster Swiss Home AG herrscht derzeit Unruhe: 135 Angestellte warten noch immer auf ihren April-Lohn. Ein geplanter Investor hat sich überraschend zurückgezogen, wodurch die Auszahlung ins Stocken geraten ist.

Die Geschäftsleitung spricht von einer «grundsätzlichen Optimierung der Finanzstruktur» und betont, dass dies das erste Mal seit acht Jahren sei, dass Löhne nicht pünktlich ausbezahlt werden konnten. Das berichtet der «Blick».

Betroffene sagen gegenüber der Zeitung: «Viele haben sich gestern und heute krank gemeldet. Die einen haben die Niederlegung der Arbeit rechtzeitig schriftlich abgegeben. Andere melden sich einfach krank, damit sie auf der sicheren Seite sind.» Viele Mitarbeitende hätte viele Überstunden gemacht in den letzten Monaten. Auch die wurden bis jetzt nicht vergütet. «Da niemand weiss, wohin die Reise mit Forster geht, bleiben sie zu Hause.» Gratis arbeiten wollen sie nicht.

Unia schaltet sich ein

Die Mitarbeitenden wurden bereits am 23. April über die Verzögerung informiert. Die Gewerkschaft Unia lobte die frühzeitige Kommunikation, fordert jedoch in einem Brief, die Löhne innerhalb von fünf Tagen auszuzahlen. Forster Swiss Home versichert, dass die Arbeitsplätze sicher seien und das Unternehmen sowohl mit dem alten als auch mit dem neuen Finanzpartner liquide sei.

Die Forster Swiss Home AG, bekannt für ihre hochwertigen Stahlküchen, betreibt neun Küchenstudios im Land. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und beschäftigt 135 Mitarbeitende am Hauptsitz in Arbon sowie an weiteren Standorten. Ziel ist laut Geschäftsleitung, das Unternehmen langfristig profitabel aufzustellen.