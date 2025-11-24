  1. Privatkunden
Littau LU 14-Jährige gerät unter fahrenden Bus – schwer verletzt

Lea Oetiker

24.11.2025

Der Rettungsdienst 144 brachte die Jugendliche ins Spital. (Archivbild)
Der Rettungsdienst 144 brachte die Jugendliche ins Spital. (Archivbild)
sda

Am Sonntagabend geriet ein 14-jähriges Mädchen unter einen fahrenden Bus. Sie wurde dabei erheblich verletzt.

Lea Oetiker

24.11.2025, 10:55

24.11.2025, 10:56

Am Sonntagabend ist in Littau LU eine 14-jährige Jugendliche bei einem Unfall an der Bushaltestelle «Rönnimoosrain» erheblich verletzt worden.

Das Mädchen stieg gegen 17.30 Uhr aus einem Bus, stürzte dabei und geriet mit den Beinen unter das weiterfahrende Fahrzeug, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

Der Rettungsdienst 144 brachte die Jugendliche ins Spital. Wie es zu dem Unfall kam, wird derzeit von der Polizei untersucht.

