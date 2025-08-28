14-Jährige tötete Kollegin (15) mit zwei Messern

Demnach erlitt die 15-Jährige am 11. Mai 2025 mehrere Stich- und Schnittverletzungen, an denen sie noch am Tatort verstarb. Laut den Ermittlern gibt es keine Hinweise auf eine gegenseitige Auseinandersetzung. Vielmehr sei davon auszugehen, dass sich die Beschuldigte bei der Tat selbst verletzt habe.
Die Jugendanwaltschaft untersucht weiterhin die Hintergründe des Delikts. Dabei werden psychiatrische Fachgutachten erstellt, um die Beweggründe und das Verhalten der Jugendlichen zu klären. Eingesetzt werden spezialisierte Expertinnen und Experten, die mit der Beschuldigten in vertieften Gesprächen arbeiten.
Bei den Tatwaffen handelt es sich um handelsübliche Messer. «Es waren keine verbotenen oder illegalen Gegenstände im Einsatz», heisst es in der Mitteilung.
Auch Massnahmen im Vordergrund
Neben der strafrechtlichen Untersuchung stehen jugendstrafrechtliche Massnahmen im Vordergrund. In schweren Fällen wie diesem kann eine stationäre Unterbringung in einer geschlossenen oder psychiatrischen Einrichtung angeordnet werden. Dort werden Jugendliche über längere Zeit beobachtet, medizinisch betreut und mit verbindlicher therapeutischer Arbeit konfrontiert. Eine solche Unterbringung könne bis zum 25. Altersjahr dauern und sei «einschneidender und anspruchsvoller als die Strafe selbst», schreibt die Oberstaatsanwaltschaft.
Die Ermittlungen dauern an. Bis zum Abschluss gilt für die Beschuldigte die Unschuldsvermutung.