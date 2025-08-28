  1. Privatkunden
Neue Details zu Tötungsdelikt in Berikon AG 14-Jährige tötete Kollegin (15) mit zwei Messern

Sven Ziegler

28.8.2025

In Berikon AG kam es im Mai zu einer Gewalttat. 
In Berikon AG kam es im Mai zu einer Gewalttat. 
KEYSTONE

Die Ermittlungen im Fall der in Berikon getöteten 15-Jährigen bringen neue Erkenntnisse. Laut Oberstaatsanwaltschaft hat die dringend tatverdächtige 14-Jährige das Opfer mit zwei Messern angegriffen.

Redaktion blue News

28.08.2025, 10:04

28.08.2025, 10:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 14-Jährige steht im Verdacht, eine 15-Jährige in Berikon mit zwei Messern tödlich verletzt zu haben.
  • Hinweise auf eine gegenseitige Auseinandersetzung gibt es laut Ermittlern nicht.
  • Die Hintergründe werden psychiatrisch abgeklärt, eine stationäre Unterbringung steht im Raum.
Mehr anzeigen

Im Fall des tödlichen Gewaltdelikts von Berikon AG sind neue Einzelheiten bekannt geworden. Wie die Oberstaatsanwaltschaft Aargau am Donnerstag mitteilte, haben die bisherigen Untersuchungen ergeben, dass die beschuldigte 14-Jährige das Opfer mit zwei Messern angegriffen hat.

Demnach erlitt die 15-Jährige am 11. Mai 2025 mehrere Stich- und Schnittverletzungen, an denen sie noch am Tatort verstarb. Laut den Ermittlern gibt es keine Hinweise auf eine gegenseitige Auseinandersetzung. Vielmehr sei davon auszugehen, dass sich die Beschuldigte bei der Tat selbst verletzt habe.

Die Jugendanwaltschaft untersucht weiterhin die Hintergründe des Delikts. Dabei werden psychiatrische Fachgutachten erstellt, um die Beweggründe und das Verhalten der Jugendlichen zu klären. Eingesetzt werden spezialisierte Expertinnen und Experten, die mit der Beschuldigten in vertieften Gesprächen arbeiten.

Experte ordnet Tötungsdelikt in Berikon AG ein. «Je schwerer ein Gewaltdelikt ist, desto seltener sind Mädchen die Täterinnen»

Experte ordnet Tötungsdelikt in Berikon AG ein«Je schwerer ein Gewaltdelikt ist, desto seltener sind Mädchen die Täterinnen»

Bei den Tatwaffen handelt es sich um handelsübliche Messer. «Es waren keine verbotenen oder illegalen Gegenstände im Einsatz», heisst es in der Mitteilung.

Auch Massnahmen im Vordergrund

Neben der strafrechtlichen Untersuchung stehen jugendstrafrechtliche Massnahmen im Vordergrund. In schweren Fällen wie diesem kann eine stationäre Unterbringung in einer geschlossenen oder psychiatrischen Einrichtung angeordnet werden. Dort werden Jugendliche über längere Zeit beobachtet, medizinisch betreut und mit verbindlicher therapeutischer Arbeit konfrontiert. Eine solche Unterbringung könne bis zum 25. Altersjahr dauern und sei «einschneidender und anspruchsvoller als die Strafe selbst», schreibt die Oberstaatsanwaltschaft.

Die Ermittlungen dauern an. Bis zum Abschluss gilt für die Beschuldigte die Unschuldsvermutung.

