Ein 14-Jähriger hat am Mittwochabend in Urnäsch mit einem Traktor eine sich schliessende Bahnschranke durchbrochen. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei betont, dass der Jugendliche in dieser Situation richtig gehandelt und so eine mögliche Kollision mit einem Zug verhindert habe.

Der 14-Jährige durchbrach mit dem Traktor die Schranke, um sich in Sicherheit zu bringen.

In Urnäsch ist es am Mittwochabend zu einem Zwischenfall an einem Bahnübergang gekommen. Ein 14-Jähriger durchbrach mit einem Traktor eine sich schliessende Bahnschranke. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von einigen Hundert Franken.

Der Jugendliche war kurz vor 18 Uhr mit einem Traktor auf der Strasse Furt in Richtung Entsorgungsstelle unterwegs. Wegen der tief stehenden Sonne und mehrerer Fussgänger bemerkte er die sich schliessende Bahnschranke zu spät. Als er feststellte, dass sich sein Fahrzeug bereits auf den Gleisen befand, beschleunigte er den Traktor und fuhr durch die Schranke. Diese wurde in der Mitte zerbrochen.

Der 14-Jährige konnte den Bahnübergang rechtzeitig verlassen. Wenige Augenblicke später passierte ein Zug die Stelle. Verletzt wurde niemand.

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden weist darauf hin, dass der Jugendliche in dieser Situation richtig gehandelt habe. Wer mit einem Fahrzeug zwischen zwei geschlossenen Bahnschranken zum Stillstand kommt, soll die Schranke durchbrechen und den Gefahrenbereich sofort verlassen. Der Sachschaden sei deutlich kleiner als die möglichen Folgen einer Kollision mit einem Zug. Zudem diene dieses Vorgehen dem Schutz der Fahrzeuginsassen und der Passagiere im Zug.