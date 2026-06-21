In der Schweiz versuchen Betrüger immer wieder, mit gefälschten Ausweisen an eine Aufenthaltsbewilligung zu kommen. (Symbolbild) KEYSTONE

Scheinverträge, Briefkastenfirmen und sogar gefälschte Pässe: In der Schweiz hat sich ein regelrechter Markt für erschlichene Aufenthaltsbewilligungen entwickelt. Die Behörden haben zu wenig Ressourcen, um genau hinzuschauen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Personen erschleichen sich Aufenthaltsbewilligungen in der Schweiz durch Scheinverträge, Briefkastenfirmen oder gefälschte EU-Ausweise.

Ein Arbeitsvertrag von zwölf Monaten genügt für eine B-Bewilligung über fünf Jahre.

Der Bund meldet für 2025 einen Rekordwert bei Scheinselbständigkeit: Neun Prozent der kontrollierten EU/Efta-Selbständigen waren betroffen. Das Bundesamt für Zoll entdeckte im selben Jahr 1456 gefälschte Dokumente.

Kontrolllücken betreffen auch andere Bereiche. Im Aargau praktizierte eine Russin jahrelang als Ärztin, bis ihr Eintrag widerrufen und Strafanzeige eingereicht wurde. Mehr anzeigen

Mit Arbeitsverträgen, Scheinfirmen oder gefälschten EU-Ausweisen sollen sich Personen Aufenthaltsbewilligungen in der Schweiz erschlichen haben. Wie die «NZZ am Sonntag» berichtet, erhalten EU/Efta-Bürger mit einem Arbeitsvertrag von mindestens zwölf Monaten eine B-Bewilligung für fünf Jahre.

Gerichtsfälle zeigen laut der Zeitung, wie diese Regeln ausgenutzt werden. In einem Fall im Kanton Freiburg arbeitete eine Slowenin nur zwei Tage in einer Firma. Die Behörden gingen später von einem Scheinvertrag aus, das Bundesgericht widerrief die bereits bis 2029 erteilte Bewilligung.

Briefkastenfirma mit 50 Rumänen

In Zürich wiederum sollen über eine Briefkastenfirma offiziell 50 Rumänen angestellt gewesen sein, die dadurch illegal Aufenthaltsbewilligungen erhielten.

Besonders auffällig sind auch Scheinselbständige. Der jüngste Bericht des Bundes zu den flankierenden Massnahmen nennt laut «NZZ am Sonntag» für 2025 einen Rekordwert: Neun Prozent der kontrollierten selbständigen EU/Efta-Bürger galten als scheinselbständig, vor allem im Baugewerbe und in der verarbeitenden Industrie.

Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit entdeckte 2025 zudem 1456 gefälschte Dokumente. Die St. Galler Kantonspolizei findet bei jährlich über 1500 geprüften Ausweisen weitere 130 bis 160 Fälschungen.

Fälschungen nehmen zu

Der St. Galler Migrationsbeamte Dario Cellere sagt der NZZ: «Sie kaufen gefälschte europäische Identitätskarten. Zusammen mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag sind sie so innert Kürze im Besitz einer fünf Jahre gültigen B-Bewilligung.»

Der Verband der Schweizer Einwohnerdienste warnt ebenfalls. Co-Präsident Alexander Ott sagt zur Zeitung, die Zahl von Dokumenten mit Fälschungsmerkmalen nehme «deutlich zu» – viele Fälschungen dürften unerkannt bleiben.

Ein ähnlich gelagerter Fall aus dem letzten Jahr zeigt, dass solche Kontrolllücken auch das Gesundheitssystem betreffen. Bei den Psychiatrischen Diensten Aargau behandelte eine Russin seit Januar 2022 Patientinnen und Patienten als Ärztin.

Im Juli 2025 widerrief die Medizinalberufekommission ihren Medreg-Eintrag, danach wurde sie freigestellt und der Kanton Aargau reichte Strafanzeige ein. Die Frau sagt gegenüber SRF: «Natürlich bin ich Ärztin». Es gilt die Unschuldsvermutung.

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