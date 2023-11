Ein 15-jähriger Töfflifahrer ist nach einer Frontalkollision mit einem Auto verstorben. Kapo St. Gallen

Ein 15-jähriger Mofafahrer ist am Samstagabend in Unterrindal SG nach der Kollision mit einem Auto verstorben. Zum Unfall kam es, weil ein 24-jähriger Autofahrer mehrere Fahrzeuge überholte.

Zum Unfall kam es kurz nach 18 Uhr auf der Jonschwilerstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr der 24-Jährige mit seinem Auto im Kolonnenverkehr von Unterrindal her in Richtung Jonschwil. Er habe vor ihm fahrende Fahrzeuge überholt und sei frontal mit dem entgegenkommenden Mofa kollidiert.

Durch die Kollision sei der 15-jährige Mofafahrer ins angrenzende, teils steil abfallende Wiesenbord geschleudert worden, wo er schwerverletzt liegen blieb.

Trotz Aufgebot der Rettung mit Notarzt mussten diese den Tod des in der Gegend wohnhaften jugendlichen Schweizers feststellen, wie es weiter hiess.

Im Einsatz standen laut Mitteilung mehrere Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St.Gallen, zwei Rettungsdienste mit Notarzt, ein Staatsanwalt, ein Careteam, sowie die örtliche Feuerwehr, die für die gesperrte Strasse eine Umleitung signalisierte.

