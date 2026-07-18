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15 Kilometer Stau am Gotthard-Nordportal – 3 Stunden Warten
Die Ferien wollen verdient sein. Am Gotthard-Nordportal ist heute wieder Geduld gefragt.
gotthard-traffic.ch
Wie ist die Verkehrslage an den Nadelören des Ferienverkehrs? blue News hält dich auf dem Laufenden.
Blechlawine am Nordportal knackt die 15-km-Marke
Kurz nach sieben Uhr wächst die Kolonne am Gotthard-Nordportal auf 15 Kilometer. Das bedeutet drei Stunden Warten, bis es durch die Röhre Richtung Süden geht.
Google Traffic zeigt, dass die Autos ab Altdorf immer wieder stehen.
Screenshot Google Traffic
Um 7 Uhr stauen sich die Autos auf 14 Kilometern
Zwischen Erstfeld und Göschenen mussten Reisende mit einer Wartezeit von 2 Stunden und 30 Minuten rechnen, wie der Touring Club Schweiz (TCS) mitteilte.
Der Verkehr staue sich auf mehreren Abschnitten, hiess es auf der Webseite des TCS. Die Länge des Staus nehme zu. Als alternative Routen empfahl der TCS die A13 via San Bernardino-Tunnel, die A9 via Simplon oder Grosser St. Bernhard sowie den Autoverlad Lötschberg.
Wegen der Sommerferien dürfte es derzeit vor dem Gotthard-Nordportal Richtung Süden häufig zu Staus kommen. Gerade auch, weil viele Reisende aus Deutschland und den Niederlanden durch die Schweiz fahren.An den Wochenenden sowie bei Ferienwechseln und Feiertagen ist es laut dem TCS gut möglich, dass die Staulänge auf den Hauptachsen mehr als zehn Kilometer betragen wird.
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