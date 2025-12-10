Zölle von 15 Prozent gelten rückwirkend ab 14. November

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Deal mit den USA Zölle von 15 Prozent gelten rückwirkend ab 14. November

Oliver Kohlmaier

10.12.2025

Bundesrat Guy Parmelin informiert an der Medienkonferenz.
Bundesrat Guy Parmelin informiert an der Medienkonferenz.
Anthony Anex/Keystone

Die US-Zölle auf Schweizer Güter sinken von 39 auf 15 Prozent, und zwar rückwirkend ab dem 14. November. Jetzt informiert Bundesrat Guy Parmelin.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

10.12.2025, 17:00

10.12.2025, 17:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die US-Zölle werden rückwirkend auf den 14. November auf 15 Prozent gesenkt.
  • Im Gegenzug senkt die Schweiz Importzölle auf bestimmten Fisch- und Landwirtschaftsprodukten.
  • Zudem heben die USA die pauschalen Zusatzzölle für weitere Schweizer Exportprodukte auf, darunter Flugzeuge, Kosmetika und Generika.
  • Bestimmte Branchen und Waren sind heute den US-Zusatzzöllen ausgenommen.
Mehr anzeigen

Die pauschalen Zölle der USA auf Schweizer Waren sinken von 39 auf 15 Prozent, und zwar rückwirkend ab dem 14. November. Grundlage dafür ist die an jenem Tag unterzeichnete Absichtserklärung der Schweiz, der USA und Liechtensteins.

Die USA begrenzten den pauschalen Zusatzzoll auf aus der Schweiz importierte Waren auf höchstens 15 Prozent, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Mittwoch dazu mit. Im Gegenzug senkt die Schweiz Importzölle auf bestimmten Fisch- und Landwirtschaftsprodukten.

Bestimmte Branchen und Waren sind heute von den US-Zusatzzöllen ausgenommen, und das soll weiterhin gelten. Solche Ausnahmen gibt es etwa für Pharmazeutika, bestimmte Chemikalien, Gold und Kaffee.

1500 Tonnen Geflügelfleisch im Jahr

Zusätzlich heben die USA die pauschalen Zusatzzölle für weitere Schweizer Exportprodukte auf. Darunter sind Flugzeuge, bestimmte für die Luftfahrt relevante Teile, Gummiprodukte, Kosmetika und Generika. Die Liste wird im Federal Register der USA veröffentlicht. Die Schweiz will sich laut Seco für weitere Ausnahmen einsetzen.

Auf Produkten, die schon vor dem 2. April mit Zöllen von über 15 Prozent belegt waren, werden wieder die ursprünglichen Zölle erhoben. Der 2. April ist der Tag, an dem US-Präsident Donald Trump Zusatzzölle für die Schweiz von über 30 Prozent angekündigt hatte.

Zölle senken für US-Waren wird aber auch die Schweiz. Genannt werden Fisch, Meeresfrüchte sowie bestimmte, agrarpolitisch nicht-sensitive Agrarprodukte. Zollfreie, bilaterale Kontingente setzt die Schweiz für Fleisch in Kraft. Sie gelten für 500 Tonnen Rind-, 1000 Tonnen Bison- und 1500 Tonnen Geflügelfleisch im Jahr.

Investitionen im Zoll-Deal. Bund verspricht USA 200 Milliarden – ohne Herkunft der Summe zu kennen

Investitionen im Zoll-DealBund verspricht USA 200 Milliarden – ohne Herkunft der Summe zu kennen

Chlorhühner gelangten deswegen aber nicht ins Land, sagte Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Mittwoch in Bern vor den Medien.

«Wir haben Konzessionen gemacht für zollfreie Kontingente», sagte Parmelin. Das bedeute nicht die Einfuhr von Chlorhühnern. Ohnehin seien 95 Prozent des Geflügelfleischs aus den USA chlorfrei.

Mit Chlor behandeltes Geflügelfleisch dürfe nicht in die Schweiz importiert werden, stellte Parmelin auf die Frage einer Journalistin klar. Hingegen dürfe Fleisch von mit Hormonen oder Wachstumsförderern behandelten Rindern in die Schweiz importiert werden. Hierzulande müsse es aber deklariert werden.

Ähnliche Bedingungen wie EU-Unternehmen

Mit der Begrenzung der pauschalen Zusatzzölle der USA auf maximal 15 Prozent werden die handelsgewichteten US-Zölle gegenüber der Schweiz um durchschnittlich rund 10 Prozent sinken, wie das Seco schreibt. Schweizer Unternehmen hätten im US-Markt wieder ähnliche Bedingungen wie die Konkurrenz aus der EU und anderen Ländern, die mit den USA Handel betrieben und eine ähnliche Wirtschaftsstruktur aufwiesen.

Mehr zum Thema

Alles zum grossen Zoll-Deal. Was Trump bekommt – und was die Schweiz dafür opfert

Alles zum grossen Zoll-DealWas Trump bekommt – und was die Schweiz dafür opfert

Grosse Mehrheit ist dagegen. Schweizer wollen nichts von Zoll-Deal mit Trump wissen

Grosse Mehrheit ist dagegenSchweizer wollen nichts von Zoll-Deal mit Trump wissen

Milliardär als Strippenzieher. So soll «Fredy» Gantner den Zoll-Deal eingefädelt haben

Milliardär als StrippenzieherSo soll «Fredy» Gantner den Zoll-Deal eingefädelt haben

Meistgelesen

SRF-Auswanderin Alexandra Taetz stirbt mit nur 38 Jahren
Wo Selenskyj Trump nachgibt – und wo nicht
«Fake News»: Trump vergisst, was er 5 Tage zuvor gesagt hat und beleidigt erneut Reporterin
Zölle von 15 Prozent gelten rückwirkend ab 14. November
Parmelin wird klar als Bundespräsident gewählt – Cassis mit tiefem Resultat Vize