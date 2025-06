Kaum auf der Baustelle, waren die Mitglieder des Betrugsrings verletzt und kassierten darauf Taggelder der Unfallversicherung (Symbolbild). KEYSTONE

Ein portugiesischer Bauarbeiter hat mit 14 Mittätern Unfallversicherungen um 700'000 Franken betrogen. Die Mitglieder des Rings fingierten Arbeitsunfälle. Demnächst stehen sie im Kanton St. Gallen vor Gericht.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein portugiesischer Bauarbeiter täuschte mehrfach Arbeitsunfälle vor und kassierte über ein Jahr hinweg Taggelder – teils gleichzeitig aus der Schweiz und Liechtenstein.

Er baute ein Betrugsnetzwerk mit 14 Komplizen auf, erschuf für sie falsche Identitäten und schleuste sie in Temporärjobs ein, wo sie sich jeweils am ersten Arbeitstag scheinbar verletzten.

Die Gruppe erbeutete rund 700'000 Franken an Taggeldern. ; der Haupttäter sitzt in Untersuchungshaft und belastet die Mitangeklagten, gegen die im Juni 2025 Anklage erhoben wird. Mehr anzeigen

Was als Arbeitsunfall begann, endete in einem umfangreichen Sozialversicherungsbetrug: Ein 45 Jahre alter Portugiese, während Jahren Hilfsarbeiter auf deutschen Baustellen, trickste die Schweizer Sozialsysteme aus und kassierte gemeinsam mit 14 Komplizen rund 700'000 Franken Taggelder. Der «Tages-Anzeiger» berichtet von dem Fall, der demnächst vor Gericht verhandelt wird.

Der Ursprung des Falls liegt im März 2021. Der Hilfsarbeiter, frisch nach Zürich gezogen, beginnt einen Job auf dem Bau. Doch nach nur zwei Monaten meldet er sich verletzt – und entdeckt ein lukratives Detail: Die Schweizer Unfallversicherung zahlt bei Arbeitsunfähigkeit bis zu 80 Prozent des Lohns als Taggeld. Spätestens nach drei Monaten war er wieder gesund, so die Ermittler, doch Silva blieb krankgeschrieben – insgesamt über ein Jahr.

Noch während dieser Zeit heuerte er bei einer Temporärfirma in Liechtenstein an. Auch dort verletzte er sich prompt – natürlich nur angeblich. Über Monate bezog er gleichzeitig Taggelder aus beiden Ländern, insgesamt bis zu 11'000 Franken monatlich.

Der Simulant wirbt weitere Simulanten an

Die hohen Summen beflügelten seine kriminelle Energie. Der Mann rekrutierte gezielt Landsleute und weitere Personen in prekären Lebenslagen: Obdachlose, Suchtkranke, Sozialhilfeempfänger – zwölf Portugiesen, ein Ire und ein Deutscher folgten seinem Lockruf.

Der Kopf des Betrugsnetzwerks kreierte für sie komplette Identitäten mit erfundenen Lebensläufen, E-Mail-Adressen und Bankkonten – zu denen nur er Zugang hatte. Dann vermittelte er sie an Temporärfirmen, hauptsächlich im Raum Zürich, Winterthur und St. Gallen. In 27 Fällen kam es zu einer Anstellung. Und jedes Mal verletzten sie sich am ersten Arbeitstag auf der Baustelle.

Besonders brisant: Silva wusste genau, welche Ärzte krankschreiben würden. «Er hatte klare Favoriten», erklären Ermittler. Weigerten sich diese, suchte er sofort eine andere Praxis auf. Danach begann das Spiel von vorn – mit dem nächsten Komplizen und der nächsten Firma.

Die Mittäter kassierten zwischen 900 und 2000 Franken pro Monat fürs Simulieren. Es gebe aber auch Personen, die mitgemacht haben, jedoch nicht bezahlt wurden. Wegen ihrer Mittäterschaft müssen auch sie sich vor Gericht verantworten.

Insgesamt überweisen die Unfallversicherungen Taggelder im Wert von 700'000 Franken.

Temporärfirmen schöpfen kaum Verdacht

Die von dem umtriebigen Bauarbeiter vermittelten Handlanger fielen alle nach kürzester Zeit aus. Einzelnen Angestellten der involvierten Temporärfirmen fiel dies zwar auf, trotzdem schien es ihnen nicht nötig, der Sache auf den Grund zu gehen.

Erst im Frühjahr 2024 brachte ein Hinweis die Polizei auf die Spur des Simulanten-Netzwerks. Der Kopf des Rings wohnte im Kanton St. Gallen. Die Kantonspolizei hat eine Spezialeinheit für Sozialversicherungsbetrug.

Auch in Deutschland und Liechtenstein könnten Strafverfahren folgen, denn sechs der Simulanten bezogen gleichzeitig Sozialhilfe in Deutschland. Insgesamt reisten sie jeweils nur für die Arzttermine an – ohne je einen Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum zu haben.

Anklage noch nicht erhoben, Haupttäter bereits in Haft

Silva hat gestanden und befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug. Seine Komplizen belastet er schwer. «Er hat alle seine Mittäter ans Messer geliefert», sagt ein Ermittler. Elf von ihnen wurden aus Deutschland ausgeliefert. Auch sie sind geständig.

Ende Juni wird Anklage gegen alle 15 Beschuldigten erhoben. Silva drohen mehrere Jahre Haft, den anderen bedingte Strafen zwischen neun und 16 Monaten. Und: Sie alle sollen für sechs bis zehn Jahre aus der Schweiz ausgewiesen werden.

«Das ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs», sagt ein Ermittler – und warnt vor weiteren schwarzen Schafen im System.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.