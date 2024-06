Die Walliser Kantonspolizei musste am 9. Juni wegen eines tödlichen Unfalls ausrücken. Symbolbild: KEYSTONE

Eine 16-jährige US-amerikanische Touristin ist am Sonntag auf einer Wanderung im Wallis ums Leben gekommen. Die Jugendliche stürzte rund 100 Meter eine Böschung hinunter.

Am Morgen des 9. Juni ist auf dem Wanderweg «Gorges Mystérieuses» eine 16-Jährige in die Tête-Noire-Schlucht gestürzt.

Die Amerikanerin ist ihren Verletzungen erlegen.

Ihr Vater, der das Mädchen gesucht hat, musste aus einer Felswand gerettet werden. Mehr anzeigen

Die junge Amerikanerin befand sich mit der Familie ihrer besten Freundin in der Region Trient VS in den Wanderferien, als das Unglück geschah.

Die Walliser Kantonspolizei vermutet, dass die Jugendliche am gestrigen Sonntag kurz nach 10.30 Uhr auf dem Wanderweg «Gorges Mystérieuses» in der Tête-Noire-Schlucht gestolpert war und anschliessend die Böschung hinunterstürzte.

Die Rettungskräfte fanden den leblosen Körper der 16-Jährigen unterhalb des Wanderwegs in einem Flussbett. Sie konnten jedoch nichts mehr für die Verunglückte tun.

Der Familienvater, der zuvor versucht hatte, das Opfer zu finden, musste schliesslich selber gerettet werden. Die Rettungskräfte konnten den Mann laut Polizeiangaben aus einer Felswand evakuieren, in der er stecken geblieben war. Er blieb unverletzt.

