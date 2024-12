16-jährige Fahrerin stürzt mit Motorkarren Böschung hinab

Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Kapo St. Gallen

Auf glatter Strasse kam eine 16-jährige Fahrerin mit ihrem Motorkarren von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Bach. Sie wurde unbestimmt verletzt ins Spital gebracht.

Samuel Walder Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 16-jährige Fahrerin kam mit ihrem Motorkarren auf der vereisten Laichstrasse von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter in einen Bach.

Das Fahrzeug erlitt beim Umfall einen Totalschaden.

Die Fahrerin wurde rund eine Stunde nach dem Unfall unbestimmt verletzt in der Nähe der Unfallstelle gefunden und ins Spital gebracht. Mehr anzeigen

Am Samstag, kurz nach 05.45 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall an der Laichstrasse gemeldet. Ein Motorkarren war von der Fahrbahn abgekommen und in den Bach gefallen. Die 16-jährige Fahrerin des Motorkarrens wurde unbestimmt verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Autofahrerin fuhr mit ihrem auf 30km/h begrenzten Motorkarren auf der Laichstrasse Richtung Schänis. Dabei kam das Fahrzeug auf der stark vereisten Fahrbahn auf der Höhe des Autobahnkreuzes Reichenburg von der Strasse ab und fuhr eine Böschung in den Bach hinunter.

Dort kam das Fahrzeug auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Fahrerin konnte nach der Unfallmeldung, rund eine Stunde nach dem Unfall, unbestimmt verletzt in der Nähe der Unfallstelle auf der Hilfe nach Suche angetroffen werden. Ihr Mobiltelefon war in den Bach gefallen. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.