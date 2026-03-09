Die Strolchenfahrt eines Jugendlichen im Kanton Luzern endete auf einer Wiese. Luzerner Polizei

Ein 16-Jähriger hat sich am Freitag in Emmen LU einer Polizeikontrolle entzogen. Seine Flucht endete auf einer Wiese.

Am späten Freitagabend fuhr ein Jugendlicher mit einem Auto ohne gültigen Führerausweis durch Emmen LU. Als die Polizei den 16-Jährigen auf der Rothenburgstrasse kontrollieren wollte, flüchtete er mit übersetzter Geschwindigkeit über die Autobahn A2 in Richtung Sursee, wie die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Mitteilung schreibt.

Demnach verliess der Jugendliche daraufhin die Autobahn und fuhr auf der Surentalstrasse in Richtung Geuensee. Auf dieser Strecke verlor er die Herrschaft über das Fahrzeug und geriet auf eine Wiese, wo das Auto stecken blieb.

Verletzt wurde niemand. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 8'000 Franken. Die Jugendanwaltschaft des Kantons Luzern hat eine Untersuchung eingeleitet.

Raser in Rothenburg gestoppt

Am gleichen Abend hat die Luzerner Polizei zudem in Rothenburg einen 39-jährigen Autofahrer gestoppt. Der Mann war mit seinem Auto mit massiv übersetzter Geschwindigkeit auf der Bertiswilstrasse in Fahrrichtung Rain unterwegs.

Die Polizei hat ihn in der 80er-Zone mit einer Nettogeschwindigkeit von 148 km/h gemessen und das Auto sichergestellt. Dem Lenker wurde der Führerausweis gesperrt. Er darf bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts kein Motorfahrzeug mehr lenken. Die Staatsanwaltschaft Luzern hat eine Untersuchung eingeleitet.