  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tessin 16-Jähriger bei Verkehrsunfall im Bleniotal getötet

SDA

6.12.2025 - 09:24

Laut ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Tessin verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. (Symbolbild)
Laut ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Tessin verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. (Symbolbild)
Keystone

Im Bleniotal im Tessin ist in der Nacht auf Samstag ein 16-Jähriger bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Das Fahrzeug fing nach dem Abkommen von der Strasse Feuer.

Keystone-SDA

06.12.2025, 09:24

06.12.2025, 09:25

Im Bleniotal im Tessin sind in der Nacht zwei 16-Jährige mit einem Auto verunfallt. Einer der Jugendlichen starb noch am Unfallort.

Zum Unfall kam es kurz nach 1.30 Uhr bei Torre, wie die Kantonspolizei Tessin am Samstag mitteilte. Demnach fuhren die beiden 16-jährigen in der Region wohnhaften Schweizer mit einem Auto auf der Kantonsstrasse in Richtung Acquarossa.

Laut ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge geriet das Auto von der Strasse ab und landete auf einer Wiese. Danach habe das Auto Feuer gefangen.

Die Feuerwehr sowie Rettungskräfte griffen vor Ort ein. Aufgrund der schweren Verletzungen starb einer der beiden Jugendlichen am Unfallort, wie es weiter hiess. Laut einer ersten medizinischen Untersuchung erlitt der andere junge Mann keine schwerwiegenden Verletzungen. Er wurde mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht.

Meistgelesen

Infantinos erniedrigendes Verhalten vor Trump entsetzt die Weltpresse
Bezahlbarkeit wird zu Trumps grosser Schwäche – und zur Gefahr für die Republikaner
«Ich hätte es in Kauf genommen, mich nochmals zu verletzen»
Lastwagen stürzte bei Olten von Brücke in Aare – Chauffeur tot geborgen
McLaren mit Teamorder gegen Verstappen: «Werden keine Fahrer-WM wegschmeissen»

Mehr aus dem Ressort

USA. Trump: US-Impfempfehlungen nach dem Vorbild anderer Länder

USATrump: US-Impfempfehlungen nach dem Vorbild anderer Länder

Bergsturz. Schuttstrom oberhalb Brienz/Brinzauls hat sich stark beruhigt

BergsturzSchuttstrom oberhalb Brienz/Brinzauls hat sich stark beruhigt

Todesfall. Ex-Novartis-Vizepräsident Hans-Jörg Rudloff ist tot

TodesfallEx-Novartis-Vizepräsident Hans-Jörg Rudloff ist tot