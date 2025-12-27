  1. Privatkunden
Unfall am Wiriehorn BE 16-jähriger Skifahrer prallt in Pfosten und stirbt

Noemi Hüsser

27.12.2025

Das Skigebiet Wiriehorn in Diemtigen BE: Hier kam es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Unfall.
Das Skigebiet Wiriehorn in Diemtigen BE: Hier kam es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Unfall.
Kantonspolizei Bern

Ein 16-jähriger Skifahrer aus dem Kanton Bern ist am Freitag im Skigebiet Wiriehorn tödlich verunglückt. Er kollidierte bei der Abfahrt aus noch ungeklärten Gründen mit einem Pfosten.

27.12.2025, 14:06

27.12.2025, 14:34

Im Skigebiet Wiriehorn im Berner Oberland ist am Freitag ein 16-jähriger Skifahrer tödlich verunfallt. Er prallte laut der Kantonspolizei Bern auf einer Piste gegen einen Pfosten und blieb regungslos liegen.

Seine Begleitperson und weitere Ersthelfer leisteten umgehend Erste Hilfe, wie die Polizei am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Trotz der rasch eingeleiteten Rettungsmassnahmen verstarb der schwer verletzte 16-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern noch am Unfallort in Horboden in der Gemeinde Diemtigen.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei war der Jugendliche auf einer markierten Piste von Nüegg in Richtung Talstation unterwegs. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

