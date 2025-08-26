  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mit Rega ins Spital geflogen 16-Jähriger stürzt in Roggwil TG von Baugerüst – schwer verletzt

Sven Ziegler

26.8.2025

Die Kantonspolizei Thurgau rückte aus. 
Die Kantonspolizei Thurgau rückte aus. 
sda

In Roggwil TG ist am Montagnachmittag ein 16-jähriger Jugendlicher von einem Baugerüst gestürzt. Er wurde schwer verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Sven Ziegler

26.08.2025, 09:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 16-Jähriger stürzte am Montagnachmittag in Roggwil TG von einem Baugerüst.
  • Der Jugendliche erlitt mittelschwere bis schwere Verletzungen.
  • Er wurde von der Rega nach der Erstversorgung ins Spital gebracht.
Mehr anzeigen

Am Montag kurz nach 15 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale in Thurgau die Meldung zu einem Unfall ein. Auf einer Baustelle in Roggwil stürzte ein 16-jähriger Jugendlicher von einem Gerüst, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. 

Der junge Mann zog sich dabei mittelschwere bis schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen.

Die genauen Umstände des Sturzes sind noch unklar. Die Kantonspolizei Thurgau hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Meistgelesen

Kiews neue «Wunderwaffe» hat das Zeug, den Krieg zu verändern
Wie gesund ist er noch? Detail auf Trump-Foto sorgt für Spekulationen
Dieser Schweizer Milliardär soll Trump doch noch gnädig stimmen
Streit hinter den Kulissen eskaliert – Patrouille Suisse fliegt nicht am ESAF
Senioren buchen Kreuzfahrt für 17'000 Franken – und erleben Albtraum