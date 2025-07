Der 17-Jährige wies Schnittverletzungen auf. Kantonspolizei St. Gallen

Am Freitag, kurz nach 03.45 Uhr, wurde am Bahnhof in Heerbrugg SG ein Mann tot aufgefunden. Der 17-Jährige wurde mit Schnittverletzungen getötet. Die Polizei fahndet nach der Täterschaft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Bahnhof Heerbrugg SG wurde in der Nacht ein 17-jähriger Algerier mit schweren Schnittverletzungen tot aufgefunden; er war im Bundesasylzentrum Altstätten untergebracht.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft eine Grossfahndung sowie umfangreiche Spurensicherung eingeleitet.

Der Bahnhof blieb trotz weiträumiger Absperrung für den Zugverkehr und Passagiere zugänglich. Mehr anzeigen

Kurz nach 03.45 Uhr meldete eine Drittperson der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen, dass am Bahnhof Heerbrugg eine Person blutend am Boden liege.

Die kurze Zeit später vor Ort eintreffende Polizeipatrouille fand einen schwer verletzten Mann mit Schnittverletzungen auf dem Perron liegend vor. Der kurz darauf eintreffende Rettungsdienst mit Notarzt konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die angetroffene Situation zeigte klar, dass der Mann durch eine noch unbekannte Täterschaft getötet wurde.

Ein Grossaufgebot der Kantonspolizei St. Gallen, der zuständigen Feuerwehr, Mitarbeitende der SBB und der Gerichtsmedizin rückten an den Tatort aus. Die Ermittlungen, eine umfassende Spurensicherung sowie die Fahndung nach der Täterschaft werden unter Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen geführt.

Beim 17-jährigen Mann handelt es sich um einen Algerier, welcher im Bundesasylzentrum Altstätten untergebracht war.

Der Tatort wurde grossräumig abgesperrt, dies betrifft jedoch weder den Personenverkehr noch die Zugspassagiere.