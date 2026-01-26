Nach einer Verfolgungsjagd auf der A1 hat die Zürcher Polizei bei Weiningen einen 17-jährigen Deutschen und eine 22-jährige Italienerin festgenommen. KEYSTONE

Bei einer Verfolgungsjagd auf der A1 hat die Zürcher Polizei in der Nacht auf Montag bei Weiningen einen 17-jährigen Deutschen gestoppt, der vor einer Kontrolle flüchtete. Verletzt wurde niemand.

Nach einer Verfolgungsfahrt quer über die A1 hat die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Montag in Weiningen zwei Personen festgenommen, heisst es in einer Mitteilung. Der 17-jährige Autofahrer und seine 22-jährige Beifahrerin hatten zuvor versucht, sich einer Kontrolle der Stadtpolizei Winterthur zu entziehen.

Kurz vor Mitternacht wollte eine Patrouille in Winterthur das Fahrzeug anhalten. Der Lenker missachtete jedoch die Haltesignale und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Zürich/Bern. Beim Gubristtunnel geriet das Fahrzeug im stockenden Verkehr zwischen stehende Autos und stiess dabei mit einem Patrouillenwagen zusammen. Die Polizei gab daraufhin mehrere Schüsse auf das Fahrzeug ab, verletzt wurde niemand.

Trotzdem setzte der Fahrer seine Flucht durch den Tunnel fort. Kurz nach der Ausfahrt, im nächsten Stauabschnitt, konnte die Polizei den jungen Deutschen sowie seine italienische Mitfahrerin festnehmen.

Die Hintergründe der Flucht sind noch unklar und werden von der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl untersucht. Neben der Winterthurer Stadtpolizei standen auch das Forensische Institut Zürich (FOR) im Einsatz.