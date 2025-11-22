Die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich musste das Tram anheben, um den Verunfallten zu bergen. (Symbolbild) sda

Auf dem Sechseläutenplatz in Zürich ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen: Ein 17-Jähriger wurde von einem Tram der Linie 8 erfasst, nachdem er auf die Fahrbahn gestürzt war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Sechseläutenplatz in Zürich wurde am Freitagabend ein 17-Jähriger von einem Tram der Linie 8 erfasst und verletzt.

Der Jugendliche war gestürzt, als er mit mehreren Personen die Fahrbahn überquerte.

Feuerwehr und Sanität mussten den Verletzten bergen und ins Spital bringen; die Polizei untersucht den Unfall. Mehr anzeigen

Am Freitagabend kam es beim Sechseläutenplatz in Zürich zu einem Unfall. Ein 17-Jähriger wurde von einem Tram erfasst und verletzt, heisst es in einer Mitteilung.

Laut der Polizei ereignete sich der Unfall kurz nach 22.30 Uhr. Ein Tram der Linie 8 war auf der Theaterstrasse vom Bellevue her stadtauswärts unterwegs, als mehrere Personen auf Höhe der Theaterstrasse 10 plötzlich die Fahrbahn überquerten. Dabei stürzte ein 17-jähriger Fussgänger – das Tram erfasste den am Boden liegenden Jugendlichen.

Die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich musste das Tram anheben, um den Verunfallten zu bergen. Die Sanität von Schutz & Rettung brachte den Jugendlichen schliesslich ins Spital.

Der genaue Unfallhergang wird von der Stadtpolizei Zürich untersucht.