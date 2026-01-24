  1. Privatkunden
Zofingen AG 17-Jähriger klettert auf Güter-Waggon und erhält tödlichen Stromschlag

SDA

24.1.2026 - 13:38

In Zofingen ist ein 17-Jähriger durch einen Stromschlag gestorben. Die Polizei konnte nur noch seinen Tod feststellen. (Symbolbild)
In Zofingen ist ein 17-Jähriger durch einen Stromschlag gestorben. Die Polizei konnte nur noch seinen Tod feststellen. (Symbolbild)
sda

Ein 17-Jähriger ist in Zofingen AG durch einen Stromschlag gestorben. Er ist am Bahnhof auf einen Güterwagen geklettert.

Keystone-SDA

24.01.2026, 13:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Jugendlicher ist am Bahnhof Zofingen auf einen Güterwaggon geklettert und hat dabei einen tödlichen Stromschlag erhalten.
  • Polizei und Rettungsdienst konnten nach dem nächtlichen Vorfall nur noch den Tod feststellen; Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.
  • Die Polizei warnt eindringlich vor der lebensgefährlichen Nähe zu Fahrleitungen und mahnt, Warnhinweise strikt zu beachten.
Mehr anzeigen

Der Verstorbene sei in der Nacht auf Samstag am Bahnhof Zofingen auf den Wagen eines stehenden Güterzugs gestiegen, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Dabei sei er in die Nähe der stromführenden Fahrleitung geraten, habe einen Stromschlag erlitten und sei vom Wagen gestürzt.

Um 3.15 Uhr von den Kollegen alarmiert, rückten Polizei und Rettungsdienst an. Diese konnten jedoch nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. Die Kantonspolizei habe ihre Ermittlungen nach den genauen Umständen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Dieser jüngste Fall zeigt laut der Polizei «einmal mehr auf tragische Weise, wie in der Nähe der Fahrleitung absolute Lebensgefahr herrscht». Niemals dürften die Warnschilder missachtet und Waggons oder Masten bestiegen werden.

Nach Zugunglück in Spanien: Viele Tote und Verletzte

Adamuz, 19.01.2026: Zugunglück im Süden Spaniens: Zahlreiche Tote und viele Verletzte. Nach dem schweren Eisenbahnunglück nahe Adamuz ist die Zahl der Toten auf mindestens 39 gestiegen. Insgesamt 73 Menschen werden nach dem Zusammenstoss in Krankenhäusern in der andalusischen Stadt Córdoba behandelt. Darunter seien 24 mit schweren Verletzungen, unter ihnen sollen auch Minderjährige sein. Zahlreiche Fahrgäste sind noch über Stunden in den Zügen eingeschlossen. Die Tragödie ereignet sich gegen 19.40 Uhr am Sonntag. Ein Hochgeschwindigkeitszug entgleist mutmasslich mit Tempo 300 und gerät in das benachbarte Gleis. Dort kollidiert er mit einem weiteren Hochgeschwindigkeitszug. Rund 500 Passagiere sollen sich in beiden Zügen aufgehalten haben.

20.01.2026

Brandtragödie in Crans-Montana: Suche nach Ursache

Nach der Brandtragödie in der Silvesternacht im Nobel-Skiort Crans-Montana sind am Freitag viele Fragen offen. Politiker, Staatsanwältin und Polizei bringen ihre Erschütterung zum Ausdruck.

09.01.2026

Berlin im Dunkeln: Südwesten startet ohne Strom in die Woche

Tausende Menschen müssen am 5. Januar 2026 weiter ohne Heizung und Strom in die Woche starten – bei Schnee und eisigen Aussentemperaturen. Nach dem grossen Stromausfall wegen eines Brandanschlags bleiben mehrere Schulen geschlossen.

06.01.2026

Nach Zugunglück in Spanien: Viele Tote und Verletzte

Brandtragödie in Crans-Montana: Suche nach Ursache

Berlin im Dunkeln: Südwesten startet ohne Strom in die Woche

