Der Unfall geschah auf der Unteren Hulftegg in Mühlrüti SG. Kantonspolizei St. Gallen

Ein 17-jähriger Töfffahrer ist am Samstagabend auf der Hulfteggstrasse bei Mühlrüti SG tödlich verunglückt. Er verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und starb noch auf der Unfallstelle.

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagabend bei einem Selbstunfall in Mühlrüti SG ums Leben gekommen. Der Jugendliche fuhr auf der Hulfteggstrasse von der Passhöhe in Richtung Mosnang, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, erlag der junge Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Verstorbene war Schweizer und lebte im Kanton Zürich. Die medizinische Erstversorgung wurde laut Polizei sofort eingeleitet, konnte aber nicht verhindern, dass der Jugendliche an seinen Verletzungen starb.

Die Hulfteggstrasse blieb während mehreren Stunden gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Neben der Kantonspolizei standen auch medizinisches Personal, die örtliche Feuerwehr und die Staatsanwaltschaft St. Gallen im Einsatz.