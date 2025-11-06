  1. Privatkunden
Unfall auf A12 bei Vaulruz FR 17-jähriger Töfffahrer kollidiert mit mehreren Autos – tot

Dominik Müller

6.11.2025

Die Kantonspolizei Freiburg ermittelt derzeit die Unfallursache.
Die Kantonspolizei Freiburg ermittelt derzeit die Unfallursache.
Symbolbild: Kapo Freiburg

Ein 17-jähriger Töfffahrer ist am Mittwochabend auf der A12 bei Vaulruz FR bei einem Unfall mit mehreren Autos ums Leben gekommen. Die Kantonspolizei Freiburg untersucht die genauen Umstände des Unfalls.

Dominik Müller

06.11.2025, 14:09

Am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Freiburg die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der Autobahn A12 zwischen Bulle und Vaulruz ein. Nach ersten Erkenntnissen kam es kurz vor der Ausfahrt Vaulruz zu mehreren schweren Kollisionen zwischen einem 17-jährigen Motorradfahrer und drei Autos.

Alle Beteiligten waren in Richtung Vaulruz unterwegs, als es aus noch ungeklärten Gründen zum Unfall kam. Der Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Kapo in einer Mitteilung schreibt. Die drei Autofahrer blieben unverletzt.

Das Careteam (EMUPS) wurde aufgeboten, um sich um die anwesenden Personen zu kümmern. Die Feuerwehr des Bataillons Sud stand im Einsatz, um die Unfallstelle zu beleuchten.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden zu Ermittlungszwecken beschlagnahmt und durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Der Autobahnabschnitt zwischen Bulle und Vaulruz blieb für die Dauer des Einsatzes bis 5.30 Uhr gesperrt. Weitere Informationen gibt die Polizei derzeit nicht bekannt.

