Die Kantonspolizei rückt am Freitagabend zu einem schweren Autounfall aus (Symbolbild). KEYSTONE

In Lützelflüh BE ist am Freitagabend ein 18-Jähriger mit einem Auto und zwei Mitfahrenden 30 Meter tief in eine Kiesgrube gestürzt und gestorben. Die beiden anderen Personen sind schwer verletzt ins Spital gebracht worden.

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Die Unfallmeldung geht am Freitagabend um 19.30 bei der Kantonspolizei Bern ein: Ein Auto liegt in einer Kiesgrube bei Lützelflüh BE.

In einer Linkskurve ist der Wagen aus noch ungeklärten Gründen ins Schleudern geraten, hat einen Absperrzaun durchbrochen und ist dann rund 30 Meter tief einen steilen Abhang hinunter stürzt.

Der 18-jährige Fahrer, ein Schweizer aus dem Kanton Bern, erliegt trotz Rettungsmassnahmen noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die beiden Mitfahrenden werden schwer verletzt. Die Rega fliegt eine Person in kritischem Zustand ins Spital, die andere wird mit einer Ambulanz transportiert.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau sind im Gang.