Ein 18-Jähriger Töfffahrer flüchtete zweimal vor der Polizei. (Archivbild) KEYSTONE

Ein 18-jähriger Motorradfahrer hat in Winterthur innert weniger Tage zweimal eine Polizeikontrolle missachtet und ist geflüchtet. Nun konnte ihn die Polizei ermitteln.

Ein 18-jähriger Töfffahrer hat in Winterthur innerhalb einer Woche gleich zweimal eine Polizeikontrolle missachtet und ist jeweils mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Am Freitagabend, 19. September, wollte eine Patrouille der Stadtpolizei kurz vor 23 Uhr am Bahnhofplatz ein schwarzes Motorrad mit zwei Personen anhalten. Der Lenker gab jedoch Gas und entkam, wie die Polizei mitteilt. Sechs Tage später, am Donnerstag, 25. September, entzog sich derselbe Fahrer erneut einer Kontrolle – diesmal kurz vor 20.30 Uhr.

Durch Ermittlungen konnte die Polizei den jungen Mann identifizieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde in der darauffolgenden Nacht eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Da der Verdächtige nicht anwesend war, griffen ihn Einsatzkräfte am Freitagnachmittag auf und führten ihn zur Befragung vor.

Der 18-Jährige wird nun wegen mehrerer Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz sowie wegen Hinderung einer Amtshandlung angezeigt.