Zwei junge Männer klettern auf Zug – einer stirbt kurz darauf

Die Kantonspolizei Aargau rückte am Donnerstag aufgrund eines tödlichen Unfalls aus. Symbolbild: Keystone

Am Donnerstag kletterten zwei sogenannte Train-Surfer auf das Dach eines Zuges im Kanton Aargau. Einer erlitt dabei einen tödlichen Stromschlag.

Am Donnerstagabend, um 19.30 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Aargau die Meldung, dass auf der Bahnlinie zwischen Beinwil am See und Mosen zwei sogenannte Train-Surfer auf das Dach eines Zuges gestiegen waren. Dabei handelte es sich gemäss einer Mitteilung der Kapo um einen 17- und einen 18-jährigen Mann.

Demnach bestiegen die beiden jungen Männer den Zug im Bahnhof Lenzburg. Im Bereich Beinwil am See geriet der 18-Jährige zu nahe an stromführende Komponenten des Zuges und erlitt dadurch einen Stromschlag, welcher ihn tödlich verletzte. Durch den starken Stromschlag schleuderte es den 18-Jährigen vom Dach des fahrenden Zuges.

Sein Begleiter wurde beim Vorfall nicht verletzt. Er wurde vor Ort durch ein Care-Team betreut.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine entsprechende Untersuchung.

Zweiter Vorfall innert Wochen

Für die Bergungsarbeiten waren sowohl die Bahnlinie wie auch die Hauptstrasse zwischen Beinwil am See und Mosen für mehrere Stunden gesperrt.

Bereits am 24. Januar kam es im Bahnhof Zofingen zu einem gleichgelagerten Fall, wobei ein 17-Jähriger auf einen Güterwagen kletterte und ebenfalls von einem Stromschlag erfasst und tödlich verletzt wurde.

«Im Bereich von Gleisen und Fahrleitungen besteht höchste Lebensgefahr», schreibt die Polizei. Gleisanlagen dürfen demnach keinesfalls betreten und Bahnwagen keinesfalls bestiegen werden. Die Gefahr durch herannahende Züge oder durch Stromschläge sei allgegenwärtig.