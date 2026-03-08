  1. Privatkunden
Beifahrerin im Fussraum versteckt Lernfahrer flüchtet in Aarau mit entwendetem Auto und unter Drogen

Lea Oetiker

8.3.2026

Das Logo der Kantonspolizei Aargau auf der Uniform eines Polizisten am
KEYSTONE

In Aarau hat ein 18-Jähriger in der Nacht auf Sonntag eine Polizeikontrolle missachtet und ist mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet.

Lea Oetiker

08.03.2026, 11:58

08.03.2026, 12:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Aarau hat ein 18-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Sonntag eine Polizeikontrolle ignoriert und ist mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet.
  • Die Stadtpolizei konnte den Wagen wenig später blockieren und den Fahrer sowie zwei Mitfahrende festnehmen.
  • Der junge Mann besass nur einen Lernfahrausweis, fuhr ohne Begleitperson und steht im Verdacht, unter Drogeneinfluss ein entwendetes Auto gelenkt zu haben.
Mehr anzeigen

Ein junger Autofahrer hat sich in der Nacht auf Sonntag in Aarau einer Polizeikontrolle entzogen. Kurz vor 2 Uhr wollte eine Patrouille der Stadtpolizei einen Personenwagen im Stadtgebiet anhalten, heisst es in einer Mitteilung. Der Lenker missachtete jedoch das Haltezeichen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit, teilweise auf der Gegenfahrbahn, in Richtung Tellistrasse.

Die Stadtpolizei konnte das Fahrzeug, einen Toyota iQ, im Bereich einer Kreuzung schliesslich blockieren und die drei Insassen festnehmen. Beim 18-jährigen Fahrer stellte sich heraus, dass er lediglich über einen Lernfahrausweis verfügte und ohne berechtigte Begleitperson unterwegs war. Zudem steht er im Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein; eine Blut- und Urinprobe wurde angeordnet.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte das Auto entwendet worden sein. Neben dem Fahrer befanden sich ein 17-jähriger Mitfahrer und eine 18-Jährige – sie sass im Fussraum des Beifahrers, da das Fahrzeug nur zwei Sitze hat. Die Kantonspolizei Aargau hat die weiteren Untersuchungen aufgenommen.

