18-Jähriger tot in Wohnung aufgefunden

Die Kantonspolizei Zürich hat in Oberglatt die Leiche eines jungen Mannes entdeckt. KEYSTONE

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Sonntag in einer Wohnung in Oberglatt ZH einen toten Mann aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und fahndet nach dem mutmasslichen Täter.

Keystone-SDA SDA

Kurz nach 22 Uhr habe eine Frau angerufen und einen lauten Streit im Haus gemeldet, teilte die Kantonspolizei Zürich am Abend mit. Vor Ort an der Zürcherstrasse habe die Polizei dann einen schwerverletzten Mann in der Wohnung gefunden.

Trotz Reanimationsmassnahmen durch Notärzte und Rettungssanitäterinnen habe man nur noch den Tod des 18-jährigen Eritreers feststellen können.

Das Forensische Institut Zürich und das Rechtsmedizinische Institut der Universität Zürich sicherten laut Mitteilung vor Ort Spuren und eine mutmassliche Tatwaffe. Aufgrund der ersten Erkenntnisse gehen die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität prioritär von einem Tötungsdelikt aus.

Die Ermittlungen wurde laut Polizei aufgenommen und die Fahndung nach der flüchtigen Täterschaft eingeleitet. Die genauen Umstände sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.