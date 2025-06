Eine Schweizerin kommt nie in Heraklion an. Stattdessen muss sie wieder zurück nach Zürich fliegen. Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Eine geplante Reise nach Kreta endete für eine Waadtländerin in einem 18-stündigen Flugchaos. Mehrere Umleitungen führten dazu, dass sie statt in Kreta schliesslich wieder in Zürich landete.

Eine geplante Urlaubsreise nach Kreta verwandelte sich für eine Waadtländerin in ein unerwartetes Abenteuer. Die Reise, die am 24. Mai in Zürich begann, endete nach 18 Stunden und mehreren Umleitungen wieder am Ausgangspunkt, ohne dass die Passagierin jemals Kreta betreten hatte, wie «20 Minuten» berichtet.

Die Reise begann mit einem Flug von Zürich nach Heraklion, der jedoch aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen nicht wie geplant verlief. Nach mehreren erfolglosen Landeversuchen über Kreta wurde das Flugzeug nach Athen umgeleitet, wo die Passagiere im Flugzeug bleiben mussten, ohne Verpflegung zu erhalten. Diese Situation war besonders belastend für Familien mit kleinen Kindern.

Nach einem kurzen Aufenthalt in Athen führte die Reise weiter nach Kos, bevor erneut versucht wurde, in Heraklion, der grössten Stadt auf der griechischen Insel Kreta, zu landen. Doch auch dieser Versuch scheiterte, und die Maschine landete schliesslich in Thessaloniki. Die Passagiere mussten dort die Nacht auf eigene Kosten verbringen, da keine Erstattungen angeboten wurden.

Flugzeug kehrt nach Zürich zurück

Am nächsten Tag wurde ein weiterer Versuch unternommen, Kreta zu erreichen, der jedoch ebenfalls scheiterte. Die Passagiere hatten die Wahl, in Athen ohne Gepäck auszusteigen oder nach Zürich zurückzukehren. Die Waadtländerin entschied sich für die Rückkehr nach Zürich, da alle ihre Buchungen für Heraklion vorgesehen waren.

Die Fluggesellschaft Condor bestätigte, dass extreme Wetterbedingungen die Ursache für die Umleitungen waren. Sie entschuldigte sich bei den Passagieren und bot an, den Kundenservice für mögliche Rückerstattungen zu kontaktieren. Letztendlich erreichte die Waadtländerin Kreta drei Tage später mit einem Flug von Easyjet.