Eine vermeintliche Polizeikontrolle im Winterthurer Stadtpark entpuppte sich als Täuschung. Zwei 19-Jährige gaben sich als Sicherheitskräfte aus, bedrängten eine Personengruppe und wurden dafür nun wegen Nötigung verurteilt.

Gruppe in Winterthur bedrängt 19-Jährige gaben sich als Polizisten aus – das hat jetzt Konsequenzen

Darum geht’s Zwei 19-Jährige gaben sich in Winterthur als Polizisten aus und schüchterten eine Personengruppe ein. Sie wurden deshalb wegen Nötigung verurteilt.

Die beiden forderten die Gruppe auf sitzen zu bleiben und suchten unter einem Vorwand nach einer Person. Als ein Mann einen Dienstausweis verlangte, hielten sie ihn kurzzeitig fest.

Die Männer erhielten bedingte Geldstrafen und müssen Verfahrenskosten bezahlen. Eine Verurteilung wegen Amtsanmassung erfolgte nicht. Zusammenfassung erstellt mit

Mit Headset, Taschenlampe und bestimmtem Auftreten wollten zwei junge Männer in Winterthur den Eindruck erwecken, sie seien Polizisten oder Sicherheitsmitarbeiter. Ihr Plan ging jedoch nicht auf. Weil sie eine Personengruppe einschüchterten und einen Mann festhielten, wurden die beiden 19-Jährigen nun wegen Nötigung verurteilt. Das berichtet die NZZ.

Der Schweizer und der Montenegriner begaben sich im April 2025 am Abend in den Winterthurer Stadtpark. Beide trugen laut Strafbefehlen der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland Funkgerät-Headset-Attrappen. Einer von ihnen hatte zusätzlich eine Taschenlampe am Hosenbund befestigt. Damit wollten sie den Anschein erwecken, Sicherheitsmitarbeiter zu sein.

Gegen 20.15 Uhr traten sie auf eine Personengruppe beim Rondell zu. Sie wiesen die Anwesenden an, sitzen zu bleiben, zeigten ihnen das Foto einer Person und verlangten Informationen dazu. Dabei behaupteten sie, die abgebildete Person sei Opfer einer Messerstecherei geworden.

Mann festgehalten

Ein 36-jähriger Mann aus der Gruppe wurde misstrauisch und verlangte einen Polizeiausweis. Statt sich auszuweisen, forderten die beiden 19-Jährigen ihn im Befehlston auf, sich wieder hinzusetzen. Als der Mann dies verweigerte, eskalierte die Situation.

Einer der beiden packte den 36-Jährigen an beiden Armen und drückte sie hinter dessen Rücken. Daraufhin forderte der Mann die übrigen Anwesenden auf, den Vorfall mit dem Handy zu filmen. Die beiden liessen sofort von ihm ab und flüchteten aus dem Park.

Verurteilung wegen Nötigung

Die Staatsanwaltschaft verurteilte beide Männer wegen Nötigung. Laut Strafbefehl wussten sie, dass sie die Gruppe mit ihrem Auftreten und dem Festhalten des 36-Jährigen einschüchterten und sie dadurch am Aufstehen und Verlassen des Parks hinderten. Eine Verurteilung wegen Amtsanmassung erfolgte hingegen nicht.

Weshalb die beiden nach der Person auf dem Foto suchten und was sie mit den verlangten Informationen bezweckten, geht aus den Strafbefehlen nicht hervor.

Bedingte Geldstrafen

Der 19-jährige Schweizer erhielt eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 Franken. Zudem muss er eine Busse von 300 Franken sowie 800 Franken Verfahrenskosten bezahlen. Sein 19-jähriger Kollege wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 30 Franken verurteilt. Auch er muss eine Busse von 300 Franken und 800 Franken Verfahrenskosten bezahlen.

Eine allfällige Zivilklage des 36-Jährigen wurde auf den Zivilweg verwiesen. Die Strafbefehle wurden nicht angefochten und sind rechtskräftig.