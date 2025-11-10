  1. Privatkunden
Probeführerausweis eingezogen 19-Jährige rast ausserorts mit 144 km/h durch den Aargau

Lea Oetiker

10.11.2025

Die Raserin konnte von der Polizei gestoppt werden.
Die Raserin konnte von der Polizei gestoppt werden.
sda

Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag im Aargau mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte sie nach einer Messung von 144 km/h.

Lea Oetiker

10.11.2025, 12:08

10.11.2025, 12:33

Die Kantonspolizei Aargau hat am Sonntagnachmittag zwischen Seon und Schafisheim eine junge Autofahrerin wegen massiver Geschwindigkeitsüberschreitung gestoppt.

Kurz nach 14.30 Uhr registrierte ein Lasermessgerät einen Mazda, der mit 144 km/h in Richtung Seon unterwegs war – erlaubt wären auf der Ausserortsstrecke lediglich 80 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine Überschreitung von 60 km/h.

Am Steuer sass eine 19-jährige Schweizerin mit Führerausweis auf Probe. Weil damit der sogenannte Raserartikel erfüllt ist, informierte die Polizei umgehend die Staatsanwaltschaft. Der Probeführerausweis der jungen Lenkerin wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

