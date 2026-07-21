Ein 19-Jähriger aus der Region Bern ist innerhalb weniger Monate mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Unter anderem fuhr er ohne Führerausweis und mit Alkohol, Cannabis und Kokain im Blut gegen eine Hausfassade. Nun hat ihn die Staatsanwaltschaft zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt.

Darum geht’s Ein 19-Jähriger beging innerhalb von vier Monaten zahlreiche Verkehrs- und Vermögensdelikte.

Seine gefährlichste Fahrt endete mit mindestens 2,16 Promille frontal an einer Hausfassade.

Jetzt wurde er verurteilt. Zusammenfassung erstellt mit

Ein 19-Jähriger aus der Region Bern ist wegen zahlreicher Delikte verurteilt worden. Die Taten ereigneten sich laut einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland zwischen Oktober 2025 und Februar 2026.

Im Januar setzte sich der junge Mann ohne Führerausweis ans Steuer, wie die «Berner Zeitung» aus dem Strafbefehl zitiert. Er hatte mindestens 2,16 Promille Alkohol sowie Cannabis und Kokain im Blut. In einer Kurve verlor er die Kontrolle, prallte gegen eine Stützmauer und danach frontal in die Fassade eines Hauses.

Das Auto war zudem nicht betriebssicher. Lose Teppiche und eine Gummimatte behinderten die Pedale, ein Duftbaum schränkte die Sicht ein. Der Fahrer war nicht angeschnallt. Bereits zuvor war er alkoholisiert, ohne Licht und auf dem Trottoir mit einem Motorfahrrad unterwegs gewesen.

Wodka, Portemonnaie und Flucht im Zug

Der 19-Jährige nahm mehrfach Fahrzeuge ohne Erlaubnis in Gebrauch, darunter das Auto seines Vaters. In einem Coop stahl er zwei Flaschen Wodka.

Gemeinsam mit einem Bekannten entwendete er einer Frau zudem ein Portemonnaie. Mit einer Zahlungskarte tätigten die beiden sechs Transaktionen im Gesamtwert von rund 134 Euro.

Auch im Zug fiel der Mann auf. Ohne gültiges Billett schloss er sich beim Anblick einer BLS-Zugbegleiterin auf der Toilette ein. Später kam es zu einem kurzen Handgemenge, bevor er davonrannte.

Die Staatsanwaltschaft verhängte eine bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 30 Franken. Die Probezeit beträgt vier Jahre. Hinzu kommen Bussen von 2125 Franken und Verfahrenskosten von 800 Franken.

Immer wieder kuriose Fälle

Immer wieder landen auch kuriose Fälle auf dem Schreibtisch der Staatsanwaltschaften. In Pfäffikon SZ eskalierte ein Streit zwischen Nachbarn. Eine damals 77-jährige Frau beschimpfte ein Ehepaar in E-Mails mit Ausdrücken wie «Frau Dr. Müll» und «rattenfressender Müll». Zudem warf sie mehrfach Verpackungen, Flaschen und weiteren Abfall in den Garten der Nachbarn.

Ein Teil der Vorwürfe wurde nicht weiterverfolgt, weil der Strafantrag zu spät eingereicht worden war. Wegen mehrfacher Beschimpfung und mehrfachen Wegwerfens von Kleinabfällen erhielt die Frau dennoch eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 50 Franken. Hinzu kamen eine Busse von 570 Franken und Verfahrenskosten von 1500 Franken.

Alles zu diesem Fall liest du hier: Teil der Anzeige scheiterte «Rattenfressender Müll» – Streit zwischen Schwyzer Nachbarn eskaliert

Ebenfalls im Kanton Schwyz missachtete ein 74-jähriger Mann innerhalb von vier Wochen neunmal ein Hausverbot des Seedamm-Centers in Pfäffikon. Die Staatsanwaltschaft verurteilte ihn wegen Hausfriedensbruchs.

Der Rentner musste eine Busse und Verfahrenskosten von zusammen rund 4500 Franken bezahlen. Zusätzlich drohte ihm eine bedingte Geldstrafe von 5400 Franken, falls er während der zweijährigen Probezeit erneut straffällig würde.