Zwischen Winterthur und Zürich 19-Jähriger flieht vor Polizeikontrolle – und wird schwer verletzt

Lea Oetiker

16.8.2025

Am Freitagabend kam es in Winterhur/ DIetlikon ZH zu einem Unfall.
Kantonspolizei Zürich

Ein 19-jähriger Autofahrer hat sich am Freitagabend in Winterthur ZH einer Polizeikontrolle entzogen und ist auf der A1 bei Dietlikon verunfallt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Lea Oetiker

16.08.2025, 07:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 19-jähriger Autofahrer entzog sich am Freitagabend in Winterthur ZH einer Polizeikontrolle.
  • Er flüchtete über die A1 Richtung Zürich.
  • Auf Höhe Dietlikon ZH kollidierte er erst mit einem Auto und anschliessend mit dem Anhänger eines Lieferwagens.
  • Er wurde schwer verletzt.
Mehr anzeigen

In der Nacht auf Samstag ist es auf der Autobahn A1 bei Dietlikon ZH zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-jähriger Autofahrer hatte zuvor versucht, sich einer Polizeikontrolle in Winterthur zu entziehen.

Gegen 22.50 Uhr wollte eine Patrouille der Stadtpolizei Winterthur ein Fahrzeug zur Kontrolle anhalten. Doch anstatt anzuhalten, beschleunigte der junge Mann und flüchtete in Richtung Zürich, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich.

Auf seiner Fahrt kam es auf der Höhe von Dietlikon zunächst zu einer Streifkollision mit einem anderen Auto, wenig später prallte der Flüchtende frontal gegen den Anhänger eines Lieferwagens.

Der 19-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschliessend mit einem Krankenwagen ins Spital gebracht. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Die genauen Hintergründe, weshalb sich der Lenker der Kontrolle entziehen wollte, sowie der exakte Unfallhergang werden derzeit durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

