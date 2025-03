19-jähriger Jogger wurde doch nicht von Senior überfahren

Tod eines 19-Jährigen in Chez-le-Bart: Die Kantonspolizei in Neuenburg muss sich korrigieren. KEYSTONE

Nach dem Tod eines 19-Jährigen in Chez-le-Bart NE teilte die Polizei zunächst mit, ein 87-Jähriger habe den Jogger überfahren. Nun muss sie diese Aussagen richtigstellen.

Keystone-SDA SDA

Der vor einer Woche in Chez-le-Bart NE tot aufgefundene 19-jährige Jogger ist entgegen früheren Angaben der Polizei eines natürlichen Todes gestorben und nicht von einem betagten Autolenker überfahren worden. Sein Tod hing laut den ersten Ergebnissen der Autopsie mit verschiedenen körperlichen Erkrankungen zusammen.

Vor einer Woche hatten die Neuenburger Behörden zunächst mitgeteilt, der junge Jogger sei von einem 87-jährigen Autolenker auf einem Nebenweg überfahren und unter dessen Fahrzeug eingeklemmt worden.

Wie die Neuenburger Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft am Dienstag präzisierten, haben forensische Untersuchungen am rechtsmedizinischen Institut der Universität Lausanne unterdessen neue Erkenntnisse zu den Todesumständen geliefert. Demnach starb der junge Mann nicht infolge des Zusammenstosses mit dem Fahrzeug.

Dies hätten sowohl die technischen Untersuchungen am Fahrzeug als auch die Aussagen des Fahrers bestätigt, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Der Jogger starb demnach eines natürlichen Todes, bevor er mit dem Fahrzeug in Kontakt kam. Die Strafuntersuchung wird fortgesetzt, um noch genauere Umstände des Sachverhalts zu ermitteln.