Im Appenzeller Alpstein wird ein 19-Jähriger nach einem Badeunfall vermisst. Die Suchaktion dauert noch an.

Seit Montagabend, kurz vor 21 Uhr, läuft im Alpstein im Kanton Appenzell Innerrhoden eine Suchaktion nach einem 19-jährigen Mann. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 19-Jährige gemeinsam mit Freunden zum Schwimmen im Seealpsee auf, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Dabei geriet er aus bislang ungeklärten Gründen unter Wasser und tauchte nicht mehr an die Oberfläche auf. Eine sofort eingeleitete Suchaktion bis weit in die Nachtstunden hinein, verlief bislang ohne Erfolg. Am frühen Dienstagmorgen wurde die Suche erneut aufgenommen.