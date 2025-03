Die Kantonspolizei Bern musste zu einem Unfall in Konolfingen auffahren. (Symbolbild) sda

Am Dienstagnachmittag ist es in Ittigen BE zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 19-Jähriger wurde bei Reparaturarbeiten eingeklemmt. Er verstarb im Spital.

Am Dienstagnachmittag, kurz nach 13.30 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es an der Länggasse in Ittigen zu einem Arbeitsunfall mit einer Sattelzugmaschine gekommen sei.

Nach ersten Kenntnissen wurde ein 19-Jähriger bei Reparaturarbeiten aus noch ungeklärten Gründen zwischen einer Sattelzugmaschine und einem Schweisstisch eingeklemmt.

Er wurde von vor Ort anwesenden Drittpersonen medizinisch erst betreut und anschliessend mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.

Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat nun Ermittlungen eingeleitet.