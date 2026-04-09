Osterreise ins Tessin kommt 190 Autofahrer teuer zu stehen

Ohne Vignette unterwegsOsterreise ins Tessin kommt 190 Autofahrer teuer zu stehen
SDA
9.4.2026 - 10:28
Am letzten Wochenende war auf den Tessiner Strassen aufgrund der Ostertage besonders viel los. Dabei haben zahlreiche Autofahrer gegen die Vorschriften verstossen.
Keystone-SDA
09.04.2026, 10:28
09.04.2026, 10:34
SDA
Während des vergangenen Osterwochenendes sind am Autobahnzoll Chiasso im Tessin 190 Autofahrer ohne vorgeschriebene Vignette angehalten worden. Die betreffenden Personen mussten eine Vignette kaufen und eine Busse von 200 Franken entrichten.
Überprüft wurden Autofahrer bei der Ausreise aus der Schweiz, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) mitteilte. Insgesamt seien zwischen dem 3. und 6. April 1620 Fahrzeuge überprüft worden.
Das BAZG führe regelmässig Kontrollen im Zusammenhang mit der Autobahnvignette durch, heisst es im Communiqué weiter. Auch die Polizei überprüfe im Inland, ob Fahrzeuge über eine gültige Vignette verfügten.
Vignettenpflichtig ist, wer mit einem Fahrzeug die Schweizer Autobahnen und Autostrassen benutzt. Die Vignette kostet 40 Franken pro Jahr und ist sowohl in elektronischer Form als auch als Klebevignette erhältlich.
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
29.01.2026
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik
Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22)
«This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place»
Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde.
Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union.
Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.
23.01.2026
Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein
Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.
20.01.2026
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik