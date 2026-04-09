Osterreise ins Tessin kommt 190 Autofahrer teuer zu stehen

Knapp 200 Autofahrer waren am vergangenen Osterwochenende am Grenzübergang Chiasso ohne gültige Vignette unterwegs. (Archivbild) Keystone

Am letzten Wochenende war auf den Tessiner Strassen aufgrund der Ostertage besonders viel los. Dabei haben zahlreiche Autofahrer gegen die Vorschriften verstossen.

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Während des vergangenen Osterwochenendes sind am Autobahnzoll Chiasso im Tessin 190 Autofahrer ohne vorgeschriebene Vignette angehalten worden. Die betreffenden Personen mussten eine Vignette kaufen und eine Busse von 200 Franken entrichten.

Überprüft wurden Autofahrer bei der Ausreise aus der Schweiz, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) mitteilte. Insgesamt seien zwischen dem 3. und 6. April 1620 Fahrzeuge überprüft worden.

Das BAZG führe regelmässig Kontrollen im Zusammenhang mit der Autobahnvignette durch, heisst es im Communiqué weiter. Auch die Polizei überprüfe im Inland, ob Fahrzeuge über eine gültige Vignette verfügten.

Vignettenpflichtig ist, wer mit einem Fahrzeug die Schweizer Autobahnen und Autostrassen benutzt. Die Vignette kostet 40 Franken pro Jahr und ist sowohl in elektronischer Form als auch als Klebevignette erhältlich.