Messerangriff in St. Gallen 20-Jähriger bei Streit schwer verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

Lea Oetiker

26.1.2026

Die Polizei nahm einen 31-jährigen Schweizer als Tatverdächtigen fest.
Die Polizei nahm einen 31-jährigen Schweizer als Tatverdächtigen fest.
Screenshot Kapo St. Gallen

In St. Gallen ist am Sonntagabend ein 20-jähriger Deutscher bei einem Streit mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei nahm einen 31-jährigen Schweizer fest.

Lea Oetiker

26.01.2026, 08:22

26.01.2026, 08:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In St. Gallen ist am Sonntagabend ein 20-jähriger Deutscher bei einem Streit an der Rosenstrasse mutmasslich mit einem Messer schwer verletzt worden.
  • Die Polizei nahm einen 31-jährigen Schweizer als Tatverdächtigen fest.
  • Die Hintergründe und das Verhältnis der beiden Männer sind noch unklar.
  • Die Staatsanwaltschaft ermittelt.
Mehr anzeigen

Am Sonntagabend ist es in St. Gallen an der Rosenstrasse zu einem schweren Gewaltdelikt gekommen. Ein 20-jähriger Deutscher wurde dabei mutmasslich mit einem Messer verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte. Der Tatverdächtige, ein 31-jähriger Schweizer, wurde noch am Tatort festgenommen.

Kurz nach 22.30 Uhr waren bei der Notrufzentrale mehrere Meldungen über eine Auseinandersetzung eingegangen. Einsatzkräfte trafen vor Ort auf den schwer verletzten 20-Jährigen, der nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Helikopter der Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es zuvor zwischen den beiden Männern zu einem Streit gekommen. Der 31-Jährige soll dabei sein Auto hinter dem des Opfers abgestellt, sich zu dessen Fahrzeug begeben und den jungen Mann mit einem Messer verletzt haben. Die Hintergründe der Tat sowie die Beziehung der beiden Männer sind noch unklar.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz standen mehrere Polizeipatrouillen, Fachspezialisten sowie der Rettungsdienst mit Helikopterunterstützung.

