Brandursache ungeklärt Brand in Mehrfamilienhaus in Massagno TI – 3 Personen im Spital

SDA

17.10.2025 - 09:50

Rund 20 Personen mussten laut der Kantonspolizei Tessin evakuiert werden.
Rund 20 Personen mussten laut der Kantonspolizei Tessin evakuiert werden.
sda

In einem Wohnhaus in Massagno TI ist in der Nacht auf Freitag ein Feuer ausgebrochen. Rund 20 Bewohner mussten evakuiert werden, drei landeten im Spital.

Keystone-SDA

17.10.2025, 09:50

17.10.2025, 10:17

In der Nacht auf Freitag ist in einem Mehrfamilienhaus in Massagno TI ein Brand ausgebrochen. Rund 20 Personen mussten vorsorglich evakuiert werden.

Drei Bewohner wurden mit Symptomen einer Rauchvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Das Feuer sei kurz nach 1 Uhr in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Die Brandursache sei bisher nicht geklärt.

Videos aus dem Ressort

Sturz wie in Zeitlupe: 280 Meter hoher Kraftwerkschornstein gesprengt

Sturz wie in Zeitlupe: 280 Meter hoher Kraftwerkschornstein gesprengt

Werne, 12.10.2025: RWE lässt es krachen: Ein 280 Meter hoher Schornstein am stillgelegten Kraftwerksstandort in Werne im Ruhrgebiet wird gesprengt. Der Turm fällt wie in Zeitlupe. Der Koloss hat ein Gesamtgewicht von 15.000 Tonnen. Für die Sprengung mussten deshalb insgesamt 140 Kilo modernes Dynamit und riesige Kippgelenke aus Stahl zum Einsatz kommen. Nur so ist ein sicherer und planbarer Sturz des Kamins möglich. Der Abschied des 2019 stillgelegten Steinkohleblocks kann auch als weiterer Schritt im Zuge der Energiewende verstanden werden: An dem Standort in Werne soll nach dem Wunsch von RWE demnächst zusätzlich ein wasserstofffähiges Gaskraftwerk entstehen.

12.10.2025

Überschwemmungen in der Region Valencia

Überschwemmungen in der Region Valencia

Vor elf Monaten starben bei einem schweren Unwetter in der Region Valencia 236 Menschen.

01.11.2024

Video zeigt Spektakel-Rettung: Feuerwehr holt 272-Kilo-Mann mit Kran aus dem zweiten Stock

Video zeigt Spektakel-Rettung: Feuerwehr holt 272-Kilo-Mann mit Kran aus dem zweiten Stock

In Florida musste die Feuerwehr einen übergewichtigen Mann mit einem Kran aus seiner Wohnung bergen – für den medizinischen Notfall war das die einzige Option.

10.10.2025

Sturz wie in Zeitlupe: 280 Meter hoher Kraftwerkschornstein gesprengt

Sturz wie in Zeitlupe: 280 Meter hoher Kraftwerkschornstein gesprengt

Überschwemmungen in der Region Valencia

Überschwemmungen in der Region Valencia

Video zeigt Spektakel-Rettung: Feuerwehr holt 272-Kilo-Mann mit Kran aus dem zweiten Stock

Video zeigt Spektakel-Rettung: Feuerwehr holt 272-Kilo-Mann mit Kran aus dem zweiten Stock

