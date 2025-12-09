Bundesratspraesident Guy Parmelin steht bald vor einer Wahl. Wird er erneut zum Bundespräsidenten gewählt? Bild: KEYSTONE

Am Mittwoch könnte Guy Parmelin erneut zum Bundespräsidenten gewählt werden. Im Kanton Waadt steht ein teures Fest an – doch gleichzeitig brodelt es im Kanton. Während gefeiert wird, kämpfen Staatsangestellte gegen Sparpläne.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Guy Parmelin steht kurz vor seiner möglichen Wiederwahl zum Bundespräsidenten und darf diesmal ohne Corona-Massnahmen feiern.

Der Kanton Waadt plant eine Feier mit einem Budget von 200'000 Franken – deutlich mehr als bei seiner ersten Amtsübernahme im Jahr 2021.

Während das Fest vorbereitet wird, sorgt die Waadtländer Regierung mit Sparplänen von 300 Millionen Franken im Bildungs- und Gesundheitswesen für Proteste und politische Unruhe. Mehr anzeigen

Bald könnte sich Guy Parmelin freuen. Am kommenden Mittwoch könnte er erneut zum Bundespräsidenten gewählt werden und dürfte diesmal auch ohne Maske feiern. 2021, während der Corona-Pandemie, musste er seine erste Amtsübernahme noch unter Schutzvorschriften absolvieren.

Knapp eine Woche nach der Wahl plant Parmelins Heimatkanton Waadt ein Fest zu Ehren seines wohl bekanntesten politischen Sohnes. Die Details bleiben vorerst geheim, doch es dürfte zahlreiche Möglichkeiten geben, mit der Bevölkerung anzustossen. Das Budget liegt bei stolzen 200'000 Franken – ein Vielfaches der 33'000 Franken von vor vier Jahren, als die damalige Feier pandemiebedingt verschoben werden musste, wie nun der «Blick» berichtet.

Parmelin im Mittelfeld der Präsidenten-Partys

Mit seinem Budget liegt Parmelin in guter Gesellschaft – aber keineswegs an der Spitze. Finanzministerin Karin Keller-Sutter kam 2023 mit 150'000 Franken aus. Bundesrätin Viola Amherd sorgte 2022 mit einer 350'000 Franken teuren Walliser Feier für Aufsehen. Ueli Maurer hingegen verzichtete 2019 gänzlich auf eine Festlichkeit in seinem Heimatkanton Zürich.

Während Parmelin gefeiert wird, brodelt es in seinem Kanton: Die Waadtländer Regierung will im kommenden Jahr 300 Millionen Franken bei Schulen, Spitälern und Heimen sparen – was bereits zu Massenprotesten von tausenden Staatsangestellten geführt hat. Auch politisch steckt die Kantonsregierung in Turbulenzen: Der Rücktritt von Staatsrätin Rebecca Ruiz und die anhaltende Krise um Valérie Dittli sorgen für zusätzliches Unbehagen.