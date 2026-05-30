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Tödlicher Unfall in Enney FR 21-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Frontalkollision

SDA

30.5.2026 - 10:44

Die Kantonspolizei Freiburg informierte über den Unfall. (Symbolbild)
Die Kantonspolizei Freiburg informierte über den Unfall. (Symbolbild)
sda

Bei einem Verkehrsunfall im Greyerzerland ist am Freitagabend ein 21-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann geriet bei Enney FR auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Auto.

Keystone-SDA

30.05.2026, 10:44

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend im Greyerzerland tödlich verunfallt. Er war bei Enney FR auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Wie die Kantonspolizei Freiburg am Samstag mitteilte, war der 21-Jährige um 21.15 Uhr von Epagny Richtung Villars-sous-Mont unterwegs. Wieso er kurz vor der Einfahrt in das Dorf Enney die Kontrolle über seine Maschine verlor, war am Samstag noch nicht ermittelt.

Gemäss der Mitteilung leisteten Polizei und weitere Personen dem Schwerverletzten erste Hilfe. Auch die Ambulanz war vor Ort. Trotz eines Wiederbelebungsversuchs sei der Motorradfahrer am Unfallort seinen Verletzungen erlegen, hiess es.

Der 44-jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Route de l’Intyamon war für die Dauer des Einsatzes vier Stunden lang für den Verkehr gesperrt.

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