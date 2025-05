Der 21-Jährige war im Kanton Bern wohnhaft. Maps

Am Sonntagvormittag ist ein Speedflyer bei der Landung in Stechelberg verunfallt und verstorben. Eine Untersuchung unter der Leitung der Bundesanwaltschaft wurde eingeleitet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 21-jähriger Speedflyer ist am Sonntag bei der Landung in Stechelberg (BE) verunglückt und trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort verstorben.

Der Unfall ereignete sich auf dem offiziellen Landeplatz, die genaue Ursache ist noch unklar und wird untersucht.

Im Einsatz standen die Rega, die Kantonspolizei Bern sowie die Bundesanwaltschaft, die die Ermittlungen leitet. Mehr anzeigen

Der Kantonspolizei Bern wurde am Sonntag, 18. Mai 2025, kurz vor 12 Uhr gemeldet, dass ein Speedflyer in Stechelberg (Gemeinde Lauterbrunnen) verunfallt sei.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge begab sich der Mann in Begleitung eines Kollegen nach Mürren. Aus noch zu klärenden Gründen geriet er in der Folge bei der Landung auf dem offiziellen Gleitschirmlandeplatz in Stechelberg in Schwierigkeiten und verunfallte. Drittpersonen sowie das sofort ausgerückte Team der Rega haben Reanimationsmassnahmen eingeleitet. Trotz dieser Massnahmen verstarb der Mann noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 21-jährigen Schweizer, der im Kanton Bern wohnhaft war.

Nebst verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern standen auch ein Helikopter der Rega im Einsatz. Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.