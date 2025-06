Für einen 22-Jährigen kam die Rettung in Les Iles VS zu spät. Kapo VS

Ein 22-Jähriger ist gestrigen Abend in Les Iles in Sitten VS in einem Badesee ertrunken: Der Serbe konnte nur noch tot geborgen worden.

Am gestrigen Sonntag ist ein 22-jähriger Mann bei einem Badeunfall in Les Iles in Sitten VS ums Leben gekommen. Umfangreiche Rettungsarbeiten seien umgehend eingeleitet worden, meldet die Kantonspolizei.

Der junge Mann sei kurz vor 20 Uhr in den See der Domaine des Iles in Sitten schwimmen gegangen. Aus bislang ungeklärten Gründen tauchte er plötzlich unter, heisst es von Seiten der Behörden. Eine Drittperson am Ufer habe umgehend die Rettungskräfte alarmiert.

Die Kantonspolizei Wallis, die Police Régionale des Villes du Centre (PRVC), die Taucher der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO144) sowie die Feuerwehr von Sitten seien ausgerückt.

Gegen 21.30 Uhr konnten die Rettungstaucher den leblosen Körper lokalisieren und bergen, heisst es weiter. Beim Opfer handelt es sich um einen Serben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.