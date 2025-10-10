Der Mann lag beim Gemeindehaus. Screenshot Google Maps

In Gebenstorf AG ist in der Nacht auf Freitag ein junger Mann mit schweren Verletzungen aufgefunden worden. Wie er dorthin kam, weiss er selbst nicht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 22-Jähriger wurde in der Nacht auf Freitag in Gebenstorf AG schwer verletzt auf der Strasse gefunden.

Der Mann war ansprechbar und nüchtern, konnte sich aber an nichts erinnern.

Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen – ein Gewaltverbrechen wird derzeit nicht vermutet. Mehr anzeigen

Ein rätselhafter Fall beschäftigt derzeit die Kantonspolizei Aargau. In der Nacht auf Freitag, kurz nach 4 Uhr, entdeckte ein Passant bei der Bushaltestelle auf Höhe des Gemeindehauses Gebenstorf einen verletzten jungen Mann auf dem Asphalt.

Der 22-Jährige, bekleidet mit grauer Trainingshose und schwarzem Kapuzenpullover, war ansprechbar und nüchtern, konnte aber nicht sagen, wie er in diese Lage geraten war.

Der Rettungsdienst brachte den in der Region wohnhaften Mann ins Spital, wo laut Polizei mehrere erhebliche Verletzungen, darunter ein Beckenbruch, festgestellt wurden.

Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein und setzte auch einen Personensuchhund ein. Bislang bleiben die Umstände unklar. Nach aktuellem Stand deutet nichts auf ein Gewaltverbrechen hin, wie die Ermittler mitteilen.

Zur Abklärung der Ursachen ordnete die Staatsanwaltschaft Baden eine rechtsmedizinische Untersuchung an.