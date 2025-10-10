  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Aargauer Polizei rätselt 22-Jähriger liegt schwer verletzt auf Strasse und erinnert sich an nichts

Sven Ziegler

10.10.2025

Der Mann lag beim Gemeindehaus.
Der Mann lag beim Gemeindehaus.
Screenshot Google Maps

In Gebenstorf AG ist in der Nacht auf Freitag ein junger Mann mit schweren Verletzungen aufgefunden worden. Wie er dorthin kam, weiss er selbst nicht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Sven Ziegler

10.10.2025, 15:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 22-Jähriger wurde in der Nacht auf Freitag in Gebenstorf AG schwer verletzt auf der Strasse gefunden.
  • Der Mann war ansprechbar und nüchtern, konnte sich aber an nichts erinnern.
  • Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen – ein Gewaltverbrechen wird derzeit nicht vermutet.
Mehr anzeigen

Ein rätselhafter Fall beschäftigt derzeit die Kantonspolizei Aargau. In der Nacht auf Freitag, kurz nach 4 Uhr, entdeckte ein Passant bei der Bushaltestelle auf Höhe des Gemeindehauses Gebenstorf einen verletzten jungen Mann auf dem Asphalt.

Der 22-Jährige, bekleidet mit grauer Trainingshose und schwarzem Kapuzenpullover, war ansprechbar und nüchtern, konnte aber nicht sagen, wie er in diese Lage geraten war.

Der Rettungsdienst brachte den in der Region wohnhaften Mann ins Spital, wo laut Polizei mehrere erhebliche Verletzungen, darunter ein Beckenbruch, festgestellt wurden.

Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein und setzte auch einen Personensuchhund ein. Bislang bleiben die Umstände unklar. Nach aktuellem Stand deutet nichts auf ein Gewaltverbrechen hin, wie die Ermittler mitteilen.

Zur Abklärung der Ursachen ordnete die Staatsanwaltschaft Baden eine rechtsmedizinische Untersuchung an.

Meistgelesen

Sie wird zur gefährlichsten Frau in Trumps US-Justiz
Weisses Haus tobt nach Nobelpreis-Entscheid
Aargauer Gault-Millau-Restaurant muss per sofort schliessen
Schwerer Tram-Unfall in Zürich – Rentnerin stirbt
Tochter (17) quälte Bürgermeisterin mit Deo und zwei Messern