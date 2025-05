Im Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft am Flughafen (ZAA) warten Personen mit negativem Asylentscheid auf ihre Ausschaffung. Screenshot Google Review

Ein 22-Jähriger ist am Montag am Flughafen Zürich in Ausschaffungshaft gestorben. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Ein 22-jähriger Mann ist am Montag in Ausschaffungshaft beim Flughafen Zürich gestorben. Er wurde reglos in seinem Haftraum gefunden. Alle Reanimationsmassnahmen seien erfolglos geblieben. Der aufgebotene Arzt habe nur noch den Tod feststellen können, teilt der Kanton Zürich am Mittwoch mit.

Nach den bisherigen Erkenntnissen von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft gibt es keine Hinweise auf Dritteinwirkung. Im Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft am Flughafen (ZAA) warten Personen mit negativem Asylentscheid auf ihre Ausschaffung.