In Rufi SG hat sich am Mittwoch ein tödlicher Gleitschirmunfall ereignet. Eine 23-jährige Frau stürzte auf einem Übungsflug ab.

Die Verunfallte wurde mit der Rega in ein Spital geflogen.

Am Mittwoch ist eine Gleitschirmpilotin bei einem Übungsflug abgestürzt. Die 23-Jährige ist später im Spital verstorben, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Um 11.40 Uhr informierte demnach eine Drittperson die Notruf- und Einsatzleitzentrale, dass beim Landeplatz Rufi eine Gleitschirmpilotin abgestürzt sei. Die Frau wurde von der Rega mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital geflogen, wo sie später verstarb. Die Bundesanwaltschaft untersucht die Unfallursache.