latzhose62

Online hin oder her. das Handling einer Krankmeldung ist und bleibt Vertrauenssache. Betriebe, schon nach dem ersten Tag ein Arztzeugnis wollen, haben schlechte Erfahrungen gemacht und offenbaren ihre Personalprobleme von wegen gute Mitarbeiter so ganz direkt.

Fazit: Die Tendenz zum "schwänzen" gibt's mehr als gute Handwerker, Fachangestellte oder Leute mit Erfahrung und Biss. Seriöse Mitarbeiter sind "schwer" zu finden, nennt sich das in HR - Kreisen.