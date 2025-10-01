  1. Privatkunden
Auf Gegenfahrbahn geraten 23-Jähriger stirbt nach schwerem Verkehrsunfall in Aarau

Lea Oetiker

1.10.2025

Der Lenker kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.
Kantonspolizei Aargau

Bei einem schweren Unfall auf der Entfelderstrasse in Aarau ist am Dienstagabend ein 23-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Er war mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und prallte seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Lea Oetiker

01.10.2025, 12:23

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in Aarau nach einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug im Spital verstorben. Der Unfall führte zu erheblichen Einschränkungen im Zug- und Strassenverkehr.

Der junge Mann war kurz vor 17.30 Uhr mit seinem BMW auf der Entfelderstrasse in Richtung Aarau unterwegs, als er im Bereich Distelberg kontinuierlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Während einige Automobilisten ausweichen konnten, prallte ein ebenfalls 23-jähriger Lenker eines Mercedes frontal-seitlich mit dem Fahrzeug zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Mercedes auf die Gleise der Wynental- und Suhrentalbahn. Der BMW-Fahrer musste noch vor Ort von Rettungskräften reanimiert werden. Trotz sofortigem Transport ins Spital erlag er dort wenige Stunden später seinen Verletzungen. Der Mercedes-Lenker wurde leicht verletzt.

Im Einsatz standen Polizei, Sanität und Feuerwehr. Die Zuglinie Aarau–Schöftland sowie die Entfelderstrasse blieben für mehrere Stunden gesperrt, bevor sie gegen 19 Uhr wieder freigegeben werden konnten.

Die Kantonspolizei Aargau hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein medizinisches Problem beim verstorbenen Lenker eine Rolle gespielt haben.

