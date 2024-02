Taylor Swift und Joe Biden: Wahlkampfhilfe von Miss Americana?

Er ist mit 81 Jahren der älteste US-Präsidenten aller Zeiten. Sie ist 34 Jahre jung und bewegt nicht nur die Musik-Charts, neuerdings die Football-Welt, sondern auch die Wirtschaft des Landes. Jetzt stellt sich die USA die Frage, ob Taylor Swift Joe Biden auch bei einer möglichen Wiederwahl unterstützen kann und will. Bidens Beliebtheitswerte sind mies. Und gerade bei Jüngeren hat der Amtsinhaber zuletzt einiges an Unterstützung eingebüsst. Könnte Taylor Swift ihn also mit ihren Abermillionen jüngeren Fans seine Rettung sein? Republikaner befürchten, dass Taylor Swift ihre bislang unbestätigte Anwesenheit beim Superbowl in wenigen Tagen nutzen könnte, Wahlkampf für Biden zu machen. Über Jahre hatte Swift sorgfältig vermieden, politisch Stellung zu beziehen. 2018 erregte sie dann aber Aufsehen, als sie sich in Tennessee gegen die ultraradikale Kandidatin für den US-Senat, Marsha Blackburn, positionierte. Und 2020 hatte sich Taylor Swift jedenfalls schon einmal hinter Biden gestellt. Damals sprach sie sich relativ spät im Wahljahr für den Demokraten aus. Um den Popstar und ihre Anhänger zu umwerben, sollte Biden allerdings auch seine eigenen Hausaufgaben machen. Bei einem Auftritt im Weissen Haus im vergangenen November versuchte sich der Präsident an einem Scherz und schaffte es dabei, Taylor Swift binnen weniger Sekunden mit gleich zwei anderen Sängerinnen zu verwechseln: Beyoncé und Britney Spears.

